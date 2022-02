Il Monopoli non molla e rimonta la Turris: 2-1 e secondo posto in classifica

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Monopoli

Una prestazione di carattere e coraggio quella del Monopoli che, allo stadio Veneziani è riuscito a battere la Turris e ad occupare così il secondo posto solitario in classifica dietro al Bari (in attesa del match tra Avellino e Juve Stabia di giovedì pomeriggio). Gli uomini guidati da Alberto Colombo sono stati abili a rimontare l'iniziale svantaggio firmato da Pavone al 50': al 73' è Borrelli, al primo centro in campionato a pareggiare i conti, poi il sorpasso è avvenuto all'ltimo respiro, al 94', con l'autogol di Sbraga. I biancoverdi salgono così a quota 42 punti.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

RETI: 73′ Borrelli , 93′ Sbraga (aut.) (M), 50′ Pavone (T)

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Loria, Arena, Bizzotto, Novella (72′ Borrelli) Viteritti, Piccinni (62′ Morrone), Vassallo (85′ Langella), Bussaglia, Guiebre, Starita, Grandolfo (85′ Rossi).

A disposizione: Guido, Mercadante, Pambianchi, D’Agostino, Romano, Nina.

All. Colombo.

S.S. TURRIS CALCIO (3-4-3): Perina, Manzi, Sbraga, Varutti, Ghislandi, Tascone (73′ Di Nunzio), Franco, Nunziante (73′ Zampa), Pavone (58′ Bordo), Leonetti (58′ Giannone), Longo.

A disposizione: Abagnale, Colantuono, Iglio, Nocerino, Zanoni.

All. Caneo.

Arbitro: Simone Galipò di Firenze.

Assistenti: Giuseppe Trischitta di Messina, Riccardo Pintaudi di Pesaro.

Quarto ufficiale: Enrico Gemelli di Messina.

Ammoniti: Bizzotto, Morrone, Rossi (M), Ghislandi (T).

Espulsi: –

Note: 932 spettatori.

Recupero: 3’ p.t., 4’ s.t.

Divisa nera per il Monopoli, rossa per la Turris.