Monopoli-Turris, Pancaro: "Dobbiamo giocare con la giusta rabbia"

Serie C Girone C

Il Monopoli è pronto a riprendere la marcia in campionato, dopo la sconfitta esterna patita per mano della Viterbese: i biancoverdi, domenica 12 febbraio, ospiteranno al Veneziani la Turris (calcio d'inizio alle ore 14:30) per una gara che però si preannuncia non semplice. Nelle ultime due partite tra le mura amiche il Monopoli ha battuto Juve Stabia e Picerno; a presentare la sfida alla vigilia è stato il tecnico Giuseppe Pancaro.

Sulla partita: "La sconfitta contro la Viterbese ci ha dato grande delusione, che in settimana abbiamo trasformato in rabbia. Volevo dire che non abbiamo per per colpa del terreno di gioco, non cerco alibi. La squadra è in salute e si è allenata bene, domani dobbiamo mettere appunto tanta rabbia in campo. La Turris ha ritrovato entusiasmo, ed ha inoltre giocatori di qualità. Con le prestazioni e i risultati i ragazzi hanno ricreato il giusto ambiente al Veneziani, insieme ai tifosi siamo più forti".

Sulle condizioni della squadra: "Piarulli sarà ancora fuori, anche Santaniello non sarà a disposizione perché dopo il match di Viterbo ha accusato un fastidio e il medico ha ritenuto giusto fargli fare un lavoro differenziato. Sarà valutato la prossima settimana".

Sugli obiettivi: "In questo campionato c'è grande equilibrio, il nostro pensiero è quello di fare il prima possibile 42 punti. Poi non dobbiamo porci dei limiti e parleremo di altro".