Monopoli, il difensore Angileri ha firmato il rinnovo fino al 2026

Serie C Girone C

La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Antony Angileri per il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2026.

Per il difensore siciliano classe 2001 (nato ad Alcamo, nel trapanese, il 23 marzo), 180 cm, quella che sta per iniziare sarà la seconda stagione in biancoverde dopo le 25 presenze complessive (tra campionato, playoff e Coppa) della stagione 2023/2024.

“Sono felice del rinnovo con il club. Quando ho ricevuto la chiamata, non ho esistato un attimo. Monopoli è una città bellissima e si respira calcio con grande passione e attaccamento. Peraltro per la prima volta vivrò la seconda stagione consecutiva nello stesso club e questo mi da carica e forza – ha commentato lo stesso Angileri – Quella appena conclusa è stata una stagione intensa, ma con un finale che ha rappresentato quanto il gruppo fosse unito e quanto abbiamo saputo lavorare tutti insieme nella stessa direzione. Ora ripartiamo con lo spirito e l’obiettivo di fare meglio e di vivere una stagione più serena. Dal punto di vista personale, vivrò la mia seconda stagione consecutiva a Monopoli con l’auspicio di trovare continuità e dare come sempre il massimo per i nostri tifosi”.

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli