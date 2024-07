Monopoli, innesto offensivo: dall'Hellas Verona arriva Philip Yeboah

La SS Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, dalla Hellas Verona i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Philip Ankrah Yeboah.

Attaccante classe 2002, nato il 27 settembre, a Drobo, in Ghana, Yeboah ha giocato lo scorso anno con la Lucchese, totalizzando 30 presenze, 9 gol e 2 assist tra serie C e Coppa Italia serie C. In passato ha indossato anche le maglie di Mantova (32 presenze, 5 gol e 3 assist in serie C) e Verona, società con la quale ha debuttato in serie A (il 19 dicembre 2020 a Firenze) e con la quale ha collezionato 73 presenze, 31 reti e 11 assist con la Primavera 1 e la Primavera 2, in tutte le competizioni, tra il 2019/2020 e il 2021/2022.

Fone: comunicato ufficiale Monopoli