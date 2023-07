Monopoli, ufficiale l'ingaggio del difensore Antony Angileri

Serie C Girone C

Antony Angileri è un nuovo calciatore del Monopoli. Nelle scorse settimane i biancoverdi hanno lavorato per avvicinarsi alla conclusione dell'affare, diventato ufficializzato nella giornata di oggi.

Da gennaio 2022 fino al giugno scorso il difensore classe 2001 ha militato nel Messina, totalizzando 19 presenze totali tra campionato e Coppa Italia Serie C. In caso di necessità può essere utilizzato come terzino destro. "La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antony Angileri fino al 30 giugno 2024 -si legge nel comunicato pubblicato dal Monopoli- Il terzino destro classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile di Palermo, Juventus e Sampdoria e nelle ultime due stagioni in Serie C ha indossato le maglie di Piacenza e Messina. Angileri vanta anche 17 presenze con la maglia della Nazionale Under 17 e 15".

Allo stesso tempo il club ha reso noto di aver ceduto in prestito, con opzione, il centrocampista Gaetano Vitale al Sorreto: nella scorsa stagione ha giocato per il Gubbio, per un totale di 28 presenze.