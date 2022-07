Monopoli, ufficiale il rinnovo fino al 2023 di Christian Nina

Christian Nina ha rinnovato il proprio contratto col Monopoli fino al 2023. L'annuncio è arrivato tramite i canali ufficiali dei biancoverdi: il centrocampista classe 2001 ha raccolto 4 presenze nella scorsa stagione, tra campionato, Coppa Italia Serie C e playoff. Il prossimo sarà il suo quarto anno tra i professionisti. "La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale del calciatore Christian Nina, fino al 30 giugno 2023 -si legge nella nota ufficiale diramata dai biancoverdi- Per il centrocampista campano classe 2001, questa è la quinta stagione consecutiva in biancoverde tra settore giovanile e prima squadra".