Monopoli, variazione di orario per la sfida contro il Potenza

Archiviata la vittoria per 3-1 contro il Latina, un successo ritrovato dopo quattro sconfitte consecutive, per il Monopoli è già tempo di proiettarsi verso il prossimo impegno: sabato 8 aprile i biancoverdi saranno di scena allo stadio Viviani per affrontare il Potenza. In tal senso la sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, girone C, è stata anticipata alle ore 17:30.

Questo il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali: I"l match Potenza-Monopoli valevole per la 36^ giornata del Campionato di Lega Pro, in programma sabato 8 aprile allo stadio 'Viviani' di Potenza, avrà inizio alle ore 17:30 anziché alle 20:30".