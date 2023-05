Monopoli, verso il primo turno dei playoff contro il Latina: il bilancio dei confronti in regular season

Serie C Girone C

Il Monopoli è pronto a prendere parte ai playoff della stagione 2022/2023. Giovedì 11 maggio i biancoverdi ospiteranno il Latina allo stadio Veneziani, nel match valevole per il primo turno. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:30. Alla formazione guidata da Giacomo Ferrari potrebbe bastare anche un pareggio per continuare il cammino in postseason, al netto del migliore piazzamento in classifica; tuttavia bisognerà affrontare la gara con il massimo della concentrazione, perchè di fronte ci sarà una formazione arcigna e temibile,

I confronti della stagione regolare sono a favore del Monopoli: il 30 novembre 2022, nel match di andata giocatosi allo stadio Francioni, arrivò uno 0-0. Più recente il confronto del girone di ritorno, che si è svolto il 2 aprile scorso e che ha visto i biancoverdi trionfare per 3-1: protagonista assoluto l'attaccante Giacomo Manzari, autore di una tripletta con reti al 5', al 60' e al 76'. Il Latina era andato a segno grazie a Simone Ganz al 49', giunse il momentaneo 1-1.