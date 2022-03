Monopoli, Colombo: "Contro la Vibonese prova di maturità, siamo stati bravi a rendere semplice una gara che non lo era"

Serie C Girone C

Il Monopoli, contro la Vibonese, ha calato il poker. Allo stadio Veneziani i biancoverdi hanno battuto per 3-0 la Vibonese infilando la quarta vittoria consecutiva dando ulteriore spinta al periodo positivo che stanno attraversando: il Monopoli ha toccato quota 55 punti, agganciando Virtus Francavilla e Avellino (i campani hanno però una partita in meno) e occupando il quinto posto in classifica. Protagonisti della gara l'attaccante Gennaro Borrelli, autore di una doppietta, e il difensore Matteo Arena. Nel post-gara, l'allenatore Alberto Colombo ha voluto rimarcare la prestazione dei suoi.

"Bisogna tenere alta la tensione, non mollare mai perché basta un attimo per andare in difficoltà -ha detto- La bravura è stata rendere semplice una gara che non era affatto facile, siamo stati bravi soprattutto nel secondo tempo a gestire il possesso palla facendo correre gli avversari. Sono soddisfatto perché é stata una prova di maturità, potevamo trovare difficoltà maggiori. Siamo a questo punto dopo 32 partite, vogliamo rimanerci fino all'ultima".

Colombo ha poi parlato del rendimento dell'attaccante Borrelli: "Avere un giocatore di questa qualità, con delle caratteristiche diverse e dotato della stessa voglia di sacrificarsi degli altri è importantissimo".

Sul prossimo impegno contro il Taranto: "Sono partite complicate, lo diventano ancora di più rispetto a quello che dovrebbero essere. La situazione degli avversari ci farà trovare un clima incandescente, cercheremo di riposare per poi andare a giocare la partita come sappiamo".