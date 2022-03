Monopoli-Vibonese, Colombo: "Partita insidiosa, dobbiamo affrontarla con umiltà"

Serie C Girone C

Cercando di seguire la scia positiva generata dalle tre vittorie consecutive, l'ultima domenica arrivata sul campo del Monterosi, il Monopoli vuole strappare altri tre punti fondamentali per stazione nelle zone alte della classifica nel match di mercoledì 16 marzo, quando allo stadio Veneziani arriverà la Vibonese (ore 18:00). Continuità è la parola d'ordine per i biancoverdi, pronti a calare un poker che varrebbe tanto. A presentare la sfida alla vigilia ci ha pensato il tecnico Alberto Colombo.

Sulla partita: "La partita è molto insidiosa, non solo sul piano tattico ma soprattutto sull'aspetto psicologico. Non sarà semplice, per la Vibonese è un'opportunità di avvicinare chi sta sopra e questo istinto potrebbe dare ai nostri avversari ulteriori energie. Dal canto nostro non dobbiamo perdere l'umiltà e l'approccio corretto altrimenti potremmo andare in difficoltà. Credo che per le caratteristiche di entrambe le formazioni la gara possa essere sul filo del rasoio fino alla fine, potrebbero incidere gli episodi. Dobbiamo cercare di fare quanti più punti possibili e guadagnarci un buon posto per i playoff".

Sull'approccio mentale: "Il primo fatto in evidenza è quello psicologico, poi magari interverrà un aspetto tecnico-tattico. Abbiamo già pagato dei cali mentali, a volte psicologici. Io temo la voglia di non voler retrocedere degli avversari, il messaggio che sto veicolando alla squadra è questo. Non possiamo prendere alla leggere questa gara".

Sulle condizioni della squadra: "L'unico recupero è quello di Fornasier, si è negativizzato e prenderà parte alla trasferta calabrese".