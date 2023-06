Monopoli, vicini gli arrivi di Peschetola e Angileri

Sarà un Monopoli che punterà sui giovani quello della stagione 2023/2024.Nell'ambito della rivoluzione che investirà la rosa guidata dal neo-tecnico Francesco Tomei, la dirigenza provvederà ad ingaggiare degli under che faranno parte integrante del nuovo corso.

In tal senso i biancoverdi sono vicini a chiudere due arrivi, ossia quelli di Lorenzo Peschetola ed Antony Angileri. Il primo, classe 2003, è un trequartista che può ricoprire anche il ruolo di attaccante esterno; di proprietà dell'Inter, nella passata stagione ha militato prima nel Foggia (11 presenze e un gol tra campionato e Coppa Italia Serie C) e Latina, dove è stato impiegato per 10 volte segnando una rete. Si tratterebbe per lui della terza esperienza nel girone C della Serie C. Il secondo invece è un difensore centrale, all'occorrenza terzino destro. Classe 2001, Angileri è reduce dall'esperienza biennale al Messina, dove ha raccolto 19 presenze. In precedenza, nel 2021/2022, ha militato nel Piacenza (sempre in Serie C, nel girone A), nella Primavera della Sampdoria e in quella del Palermo.

Peschetola e Angileri dovrebbero essere i primi volti nuovi di questo calciomercato estivo, insieme a quello del portiere classe 1996 Tommaso Nobile per cui il Monopoli sta cercando di chiudere la trattativa.

Antony Angileri (Foto Messina canali ufficiali)