Monopoli-Virtus Francavilla, Pancaro: "Vogliamo reagire, bisognerà dare qualcosa in più"

Serie C Girone C

Missione tre punti per il Monopoli, reduce da due sconfitte di fila patite contro Foggia e Giugliano, racimolando un solo successo nelle ultime otto partite: i biancoverdi cercheranno la svolta nel delicato derby pugliese contro la Virtus Francavilla che andrà in scena allo stadio Veneziani (calcio d'inizio alle ore 17:30). Non un impegno semplice, il club della Città degli Imperiali arriva all sfida galvanizzato dal successo in un altro derby, quello contro il Taranto: a presentare la partita alla vigilia è stato il tecnico Giuseppe Pancaro.

Sulla gara: "Sarà una partita importante, nella quale dobbiamo far vedere che vogliamo reagire alle difficoltà attuali. Ci sono dei problemi, ma è anche evidente che siamo delusi dal momento che stiamo attraversando; da un punto di vista dell'impegno i calciatori sono inappuntabili. Sono convito che alla fine che raggiungeremo l'obbiettivo prefissato, adesso bisogna dare qualcosa in più. Abbiamo voglia di invertire il trend. La Virtus è un'ottima squadra, che viene da una vittoria importante, di fronte troveremo un avversario motivato".

Sul modulo: "In questo momento quello che sto cercando di fare è dare più certezze alla squadra, quindi ci stiamo concentrando su quei concetti curati fin dall'inizio. Bisogna limare alcuni difetti emersi nelle utime gare.Pinto? Può fare il braccetto di difesa, mentre De Risio può fare qulasiasi cosa in mezzo al campo".

Sulle condizioni della squadra: "Mancano gli infortunati Piccinni e De Santis, oltre a Bizzotto squalificato".