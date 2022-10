Monopoli-Viterbese, Laterza: "Partita difficilissima, dobbiamo avere voglia e determinazione"

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Monopoli

Sarà la Viterbese il prossimo avversario del Monopoli in campionato. Reduci dalla vittoria contro il Taranto nel secondo turno della Coppa Italia di Serie C, i biancoverdi ospiteranno i laziali allo stadio Veneziani con l'intento di proseguire la striscia positiva che dura da tre gare (compresa appunto anche la Coppa). A presentare il match alla vigilia è stato il tecnico Giuseppe Laterza.

Sulla gara: "Becchiamo la partita più complicata, affrontiamo una squadra che è sempre stata molto equilibrata. Dobbiamo giocarla nel miglior modo possibile non guardando i numeri, loro verranno con l'intento di giocarsela con attenzione. Bisognerà non sbagliare l'atteggiamento e avere una presunzione negativa nei confronti dell'avversario, lottando su ogni pallone. Preferisco giocare contro una squadra che prima ha vinto in maniera netta piuttosto che una squadra reduce da una batosta. Ci servirà fame e concentrazione".

Sulle condizioni della squadra: "PInto ha potuto allenarsi per una settimana intera, la sua condizione deve però migliorare. Fornasier sta bene, mentre Vassallo sarà indisponibile a causa di un infortunio. Cristallo e Piarulli ci saranno, Drudi è rientrato in gruppo e spero di recuperarlo quanto prima".

Sulle scelte di formazione: "Numericamente siamo nelle stesse condizioni delle altre squadre, in avanti sono tutti a disposizione e possiamo ruotare benissimo. Bussaglia lo utilizzeremo in mezzo al campo, faremo le scelte in base alla partita di martedì".