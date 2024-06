Monopoli, Viteritti e Barlocco ospiti del La Quercia Putignano per l'iniziativa "Il campione e il bambino"

Il capitano Orlando Viteritti e Luca Barlocco ospiti nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 giugno, di A.S.D. La Quercia Putignano per l'ultimo appuntamento della serie di incontri "Il campione e il bambino".

I due calciatori biancoverdi hanno risposto alle curiosità delle bambine e dei bambini della società sportiva di Putignano, hanno visitato il centro sportivo accolti dal responsabile tecnico Vito Totaro (ex calciatore del Gabbiano, cresciuto nel vivaio del Monopoli e attaccante biancoverde in serie C2 tra il 1980 e il 1984 con 127 presenze, 25 reti complessive e una promozione in serie C1) e dall'istruttore Fabio Masi, responsabile del settore Woman e Formazione.

Al termine dell'appuntamento, Viteritti e Barlocco hanno consegnato alla società putignanese il gagliardetto della SS Monopoli 1966 e il pallone ufficiale di Lega Pro.

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli