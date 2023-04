Monopoli vittorioso a Potenza: decide Giannotti nel finale (1-2)

Serie C Girone C

Allo stadio Viviani il Monopoli è riuscito a conquistare tre punti fondamentali per la corsa ai playoff, dando continuità al successo contro il Latina. I biancoverdi si sono imposti per 2-1 sul Potenza: a sbloccare il risultato ci ha pensato Rolando al 37', con Caturano che al 49' ha firmato la replica rossoblù. La gara sembrava essere indirizzata sui binari del pareggio, ma al 91' il rientrante Giannotti ha messo a referto il gol decisivo per il quindicesimo successo stagionale. Il Monopoli si è così salito a 51 piazzandosi al settimo posto in classifica.

Potenza-Monopoli, il tabellino

Reti: 49′ Caturano (P); 37′ Rolando (M), 91′ Giannotti (M).

POTENZA CALCIO (3-5-2): Gasparini; Girasole, Sbraga, Verrengia; Hadziosmanovic (32′ Legittimo), Talia, Cittadino (58′ Logoluso), Del Pinto (77′ Del Sole), Volpe; Di Grazia (58′ Murano), Caturano. A disp: Alastra, Riccardi, Polito, Alagna, Bianchi, Schimmenti. All.: Giuseppe Raffaele.

S.S. MONOPOLI 1966 (4-4-1-1): Vettorel; Viteritti, Mulè, Bizzotto, Radicchio (53′ Pinto); Rolando (74′ Starita), De Risio, Vassallo, Bussaglia (53′ Giannotti); Manzari (92′ De Santis); Fella. A disp: Pisseri, Falbo, Fornasier, Piccinni, Simone, Drudi, Hamlili, Piarulli. All.: Giacomo Ferrari.

Arbitro: Giuseppe Vingo della sezione di Pisa. Assistenti: Federico Linari della sezione di Firenze – Giovanni Pandolfo della sezione di Castelfranco Veneto. Quarto Ufficiale: Francesco Carrione della sezione di Castellamare di Stabia.

Ammoniti: Cittadino (P), Logoluso (P); Vassallo (M), Bizzotto (M). Espulsi: –

Note: recupero 2’ pt, 4′ st. Angoli: 3-4

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli