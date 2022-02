Monterosi-Bari 0-1: altro colpo esterno dei galletti, a Viterbo basta un'autorete

Sempre più saldo il primo posto del Bari che ha centrato il decimo risultato utile consecutivo e la settima vittoria in trasferta del suo campionato espugnando di misura il campo del Monterosi nel recupero della 21ª giornata.

Al Rocchi di Viterbo è finita 0-1 grazie a un'autorete del laziale Verde, che sul finire del primo tempo ha beffato il suo portiere nel tentativo di anticipare Scavone sul velenoso suggerimento di Cheddira. Una partita non bellissima da vedere, poiché ha regalato pochi spunti interessanti da entrambe le parti ma tre punti molto pesanti per i biancorossi che colgono il secondo successo esterno di fila e si porta a quota 51 punti.

Grazie a questa vittoria Mignani e i suoi ottengono il momentaneo +11 in classifica sulla Virtus Francavilla, nuova seconda in attesa che scendano in campo Monopoli e Turris, in campo nel pomeriggio, e l'Avellino domani alle 18:00 nel derby con la Juve Stabia. Il prossimo impegno dei galletti sarà al San Nicola, domenica 6 febbraio 2022 alle 17:30.

Monterosi Tuscia-Bari: la cronaca

Esordio per Polverino al posto dello squalificato Frattali, turno di riposo per Celiento, apparso non brillantissimo nelle ultime uscite, al suo posto Gigliotti. Dopo 2 minuti di gioco, Bari al tiro dal limite dell'area con Maiello, nessun affanno per il portiere di casa. Pallone messo in mezzo al 5' su calcio di punizione per i biancorossi, Gigliotti trova l'impatto col pallone ma non inquadra la porta. Prova a farsi vivo il Monterosi al 7' con un tiro da fuori di Buglio, pallone però impreciso. All'11' tentativo in girata dall'interno dell'area di Antenucci, Alia para. Il Bari fatica ad entrare nell'area avversaria e si affida soprattutto alle conclusioni da fuori area: al 14' ci prova Maita dai 25 metri, ma la palla si spegne sul fondo, al 18' tocca a Scavone, anche lui al tiro dal limite senza precisione. Altro tentativo dalla mezza luna di Antenucci al 32', ancora una volta il destro è facile preda di Alia. Il 7 dei biancorossi, oggi in maglia verde, va ancora alla conclusione al 36' su suggerimento di Pucino. Il vantaggio dei galletti arriva al 44': Cheddira viene lanciato in profondità sul filo del fuorigioco, entra in area e prova a servire Scavone, Verde nel tentativo di anticipare il centrocampista beffa Alia per il momentaneo 0-1. È l'ultimo sussulto del primo tempo, che va in archivio con gli uomini di Mignani in vantaggio.

Nessun cambio durante l'intervallo e ripresa che inizia con gli stessi 22 del primo tempo. Al 49' lancio di Terranova per Antenucci, controllo dell'attaccante che punta la porta e calcia ma trova la pronta risposta di Alia. Al 64' altra opportunità per i pugliesi: colpo di testa di Terranova sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti battuto da Pucino, pallone fuori di poco. Continua la pressione offensiva del Bari: lancio in profondità per Cheddira, controllo e tiro da posizione defilata, Alia respinge. Prova a farsi vedere il Monterosi al 72': tiro di Costantino servito da Cancellieri, para Polverino. Primo cambio per i galletti al 77': dentro Simeri per Antenucci. Ancora Cheddira all'81' si vede respingere da Alia il possibile raddoppio dopo essere stato ben assistito da Maita. Risponde il Monterosi con un tiro dell'ex Costantino, Polverino si distende bene. Esordio per il nuovo acquisto Misuraca al minuto 86', dentro al posto di D'Errico. Ci prova nuovamente la formazione laziale con Cancellieri, pallone sul fondo.

Monterosi Tuscia-Bari 0-1: il tabellino

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2): Alia; Tartaglia (88' Milani), Mbende, Borri; Verde (62' Cancellieri), Adamo, Buglio (62' Franchini), Parlati, Tonetto; Ekuban (62' Costantino), Artistico (75' Caon); A disp.: Daga, Basile, Errico, Piroli, Rocchi, D’Antonio, Costantino. All. Menichini

BARI (4-3-1-2): Polverino; Pucino, Terranova, Gigliotti, Mazzotta; Maita, Maiello, Scavone; D’Errico (86' Misuraca); Cheddira, Antenucci (77' Simeri). A disp.: Plitko, Celiento, Di Cesare, Bianco, Lambiase, Citro, Galano, Belli, Daddario, Caldarulo. All. Mignani.

Arbitro: Di Graci di Como

Assistenti: Lalomia - Martinelli

IV: Saia

Marcatori: 44' aut. Verde (B)

Note - ammoniti Parlati, Ekuban, Tartaglia (M), Antenucci, Polverino (B). Recupero: 1' pt, 3' st.