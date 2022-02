Monterosi-Bari, le probabili formazioni: esordio per Polverino. Subito una chance per Galano?

Serie C Girone C

A distanza di pochi giorni dalla vittoria esterna di Pagani, il Bari è pronto ad un'altra gara in trasferta, questa volta a Viterbo sul campo del Monterosi Tuscia.

La compagine allenata da Michele Mignani, saldamente al comando del Girone C di Serie C con 48 punti e un vantaggio di 9 punti su Turris, Avellino e Monopoli - le tre squadre appaiate al secondo posto - andrà alla ricerca della settima vittoria esterna o perlomeno proverà a dare continuità a una striscia di risultati utili che dura da nove partite consecutive.

I laziali, guidati dall'esperto Menichini, occupano invece il quindicesimo posto in classifica con 24 punti, con un solo paio di lunghezze di margine sulla zona play-out, e provengono dalla sconfitta esterna col Palermo. Nonostante il gap tecnico e di classifica tra le due formazioni giochi a favore dei pugliesi, il Bari dovrà fare attenzione all'effetto Rocchi: tra le mura amiche, infatti, il Monterosi ha ottenuto 15 dei 24 punti collezionati finora.

Come arriva il Monterosi

Il tecnico dei laziali, Leonardo Menichini, anche contro la capolista dovrebbe riproporre il suo 3-5-2. A difendere la porta ci sarà Alia, mentre i tre difensori dovrebbero essere Tartaglia, Borri e Rocchi. In mezzo al campo, dove non c'è più Di Paolantonio ceduto al Foggia, Parlati dovrebbe agire da vertice basso, affiancato da Buglio e Adamo, mentre sulle fase è probabile l'impiego di Verde e Cancellieri. La coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Caon con l'ex Virtus Francavilla Ekuban, arrivato nel mercato di gennaio. Dovrebbe partire dalla panchina l'ex biancorosso Costantino, non al meglio della condizione fisica, ma comunque convocato.

Come arriva il Bari

Mignani ritrova Pucino e D'Errico di ritorno dalla squalifica e recupera dall'infermeria Bianco, Mazzotta e Paponi. Al tempo stesso, però, il mister dei galletti deve fare a meno degli infortunati Botta e Mallamo e degli squalificati Frattali e Ricci. Al Rocchi ci sarà dunque l'esordio stagionale del portiere di riserva Emanuele Polverino. A destra dovrebbe ritornare Pucino, mentre a sinistra Mazzotta è una scelta forzata. Potrebbero esserci novità anche al centro della difesa dove accanto a Terranova potrebbe tornare Di Cesare prendendo il posto di Celiento. A centrocampo Maiello in regia con Maita e D'Errico mezz'ale. Sulla trequarti, per agire alle spalle del duo Antenucci-Cheddira, vista la simultanea indisponibilità di Mallamo e Botta, l'alternativa principale sembra Galano ma non va esclusa la candidatura di Citro.

Monterosi-Bari: le probabili formazioni

MONTEROSI (3-5-2): Alia; Tartaglia, Borri, Rocchi; Verde, Buglio, Parlati, Adamo, Cancellieri; Caon, Ekuban. All. Menichini

BARI (4-3-1-2): Polverino; Pucino, Terranova, Di Cesare, Mazzotta; Maita, Maiello, D'Errico; Galano; Antenucci, Cheddira. All. Mignani.

Arbitro: Di Graci di Como

Assistenti: Lalomia - Martinelli

IV: Saia

Monterosi-Bari: i precedenti

Con il Monterosi, formazione arrivata tra i professionisti per la prima volta in questa stagione (è stata fondata nel 2004), esiste un solo precedente, ovvero la partita dell'andata al San Nicola disputata lo scorso 5 settembre 2021 e terminata 4-0 per i galletti con gol di Di Cesare, Cheddira e reti su calcio di rigore di Antenucci e Simeri.

Monterosi-Bari: dove vederla in tv e in streaming

Monterosi-Bari match valevole per la 21ª giornata di Serie C del Girone C sarà visibile in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma di Eleven Sports, broadcaster ufficiale della Lega Pro.