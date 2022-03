Monterosi-Monopoli, le info per la prevendita dei biglietti del settore ospiti

Serie C Girone C

Attivata la prevendita dei biglietti per il settore ospiti della gara tra Monterosi e Monopoli, che si disputerà domenica 13 marzo allo stadio Rocchi di Viterbo alle ore 14:30. I tifosi biancoverdi potranno acquistare i tagliandi al costo di 12 euro più 1,50 di prevendita; prezzo ridotto a 8 euro più 1 di prevendita per over 65, under 18, donne e studenti universitari.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Monopoli tramite i propri canali ufficiali:

In occasione dell’incontro Monterosi Tuscia-Monopoli, in programma domenica 13 marzo alle ore 14.30, è attiva la prevendita dei tagliandi per il settore Ospiti dello stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo.

È possibile acquistare i tagliandi presso tutti i punti vendita ciaotickets e online sul sito www.ciaotickets.com fino a sabato 12 marzo alle ore 19.00.

Il costo dei biglietti:

INTERO: € 12,00 più € 1,50 di prevendita.

RIDOTTO: Over65, Under18, Donne e Stud. Universitari € 8 + € 1 di prevendita.

PUNTI VENDITA A MONOPOLI

– AGENZIA PLANETWIN365 – Via Marsala, 27.

– TILT COFFEE – Via Remigio Ferretti.

– TABACCHERIA CORNELIA – Via Lepanto, 22/B.

– SNAI GOLDSPORT24 – Via Roma 2.