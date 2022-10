Monterosi-Monopoli, Pancaro: "Pareggio che brucia, non posso rimproverare nulla ai ragazzi"

Serie C Girone C

Nel match contro il Monterosi è arrivato il debutto sulla panchina per il tecnico Giuseppe Pancaro, che ha raccolto un pareggio per 2-2. Un risultato amaro per i biancoverdi al netto del secondo gol dei padroni di casa (a firma di Tolomello) arrivato al 94'; in precedenza il Monopoli era riuscito a rimontare lo svantaggio ad opera di Verde e a portarsi avanti grazie a Piccinni e Falbo. "Il risultato brucia tanto -ha detto Pancaro nel post-partita- Oggettivamente meritavamo di vincere, e purtroppo ci siamo visiti sfumare a due minuti dalla fine la vittoria. Detto questo, ai ragazzi avevo chiesto una prova di carattere e di gruppo, non posso rimproverare nulla".

L'allenatore dei biancoverdi ha poi proseguito: "Siamo solo all'inizio di un percorso, c'è tanto da lavorare per recuperare il gap. Ho una squadra di qualità. Volevamo provare a fare la partita, partendo aggressivi. L'abbiamo fatto melgio di quello che potessi aspettarmi. Pinto e Drudi? Per il primo valuteremo, sembra una cosa grave; il secondo rientrava dopo una lunga sosta e ha giocato fino a quando ha retto. Penso siano stati solo crampi".