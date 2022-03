Monterosi-Monopoli, la probabile formazione dei biancoverdi

Serie C Girone C

Alla ricerca del tris. Dopo le due vittorie consecutive contro Juve Stabia e Catanzaro, il Monopoli si prepara a dare continuità alla striscia positiva nella trasferta di oggi, nella quale affronterà il Monterosi allo stadio Rocchi di Viterbo. Calcio d'inizio fissato per le 14:30. Una gara non semplice per i biancoverdi che finora in trasferta hanno racimolato 5 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte; i laziali invece sono reduci dalla sconfitta per 3-1 sul Catania e in casa non perdono da inizio febbraio, quando il Bari ebbe la meglio per 1-0.

Alberto Colombo opterà ancora per il 3-5-2. In porta Loria, protetto dal trio difensivo formato da Arena, Bizzotto e Mercadante. Sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, pronti Viteritti e Guiebre, conferma per Bussaglia in mezzo. A comporre il tandem offensivo saranno ancora una volta Starita e Borrelli.

Monopoli, la probabile formazione del match contro il Monterosi

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Bussaglia, Piccinni, Vassallo, Guiebre; Starita, Borrelli. All. Colombo.