Bari, Morachioli: "Ogni minuto che gioco è oro. All'esordio mi tremavano le gambe poi mi sono sciolto"

Gregorio Morachioli, esterno offensivo nato nel 2000 e acquistato dal Bari nel mercato di gennaio, ha parlato in conferenza stampa, facendosi conoscere meglio nonostante un carattere in apparenza riservato.

La chiacchierata con i giornalisti è iniziata dall'argomento del gol che gli manca ormai da qualche mese: "Il gol aiuta perché dà fiducia e sicurezza ma non è una cosa che mi ostacola più di tanto in campo. Sono tranquillo quando ho la palla tra i piedi, cerco le mie giocate. Il gol non è la mia ossessione, anzi sono contento quando riesco a far segnare un compagno. L'ultimo gol l'ho fatto col Renate a Chiavari contro l'Entella a dicembre (in una partita di Coppa Italia di Serie C ndr)".

L'attaccante spezzino ha parlato del suo processo di adattamento alla nuova squadra e al nuovo ruolo: "Col mister stiamo provando delle cose in settimana, ho cambiato un po' rispetto a ciò che ho fatto fino a gennaio. Posso fare altri ruoli oltre all'esterno, devo soltanto trovare i tempi, adattarmi a situazioni tattiche. So che posso riuscirci e aiutare alla squadra".

Oltre al ruolo di esterno, Morachioli viene impiegato da trequartista o seconda punta: "Le mie caratteristiche sono da esterno classico. Ogni partita ha una sua storia, in alcune si cerca di attaccare la profondità, in quel caso punta su qualcuno di gamba, in altre c'è più spazio sulla trequarti. Io sono a disposizione del mister in ogni ruolo che lui ritiene adatto a me. Mi alleno sia da seconda punta che da trequartista. Sta al mister decidere dove posso fare più male agli avversari. Sta a me imparare a mettere le mie caratteristiche a servizio del modulo. Il trequartista l'ho fatto poco in C, farlo in B è più impegnativo, ma sta a me imparare a saltare l'uomo in altre zone del campo, non posso restare nella mia comfort zone a sinistra".

La sua freschezza potrebbe far comodo in questo finale di stagione: "Posso dare un'alternativa in più a una squadra che ha tanti attaccanti forti e di qualità mettendo le mie caratteristiche al servizio dei compagni. Tutti abbiamo voglia di far bene e di lavorare. Farò il massimo cercando di dare il mio contributo".

Sul passaggio dalla realtà della Serie C alla Serie B: "Sapevo che c'era qualche interessamento, anche del Bari, nei mesi invernali. Ma credevo fossero soluzioni per giugno, nulla di sicuro. Non mi aspettavo di partire subito, invece, mentre ero in viaggio per Pordenone arrivò la chiamata del ds Polito e del mio procuratore. Chi mi ha impressionato in allenamento? Ho visto tanti giocatori forti e di qualità. Antenucci, Mazzotta, Maita, Maiello. Davvero una bella squadra con tanti giocatori che vedevo solo in tv. Tutti mi hanno aiutato, sono un gruppo di belle persone".

All'esterno è stato chiesto anche della pericolosità del Südtirol: "Sono una squadra che ha fatto bene ultimamente, come noi. Il campionato è equilibrato, tutte le squadre hanno valori importanti, anche chi è in fondo può mettere in difficoltà il primo della classe. Nessuno ci ha regalato partite facili. Siamo tra quelli che stanno facendo meglio. Andremo a giocarcela col Südtirol a viso aperto, possiamo mettere in difficoltà tutti. Il Bari è una squadra forte. Possiamo provarci fino alla fine".

L'esperienza di Renate è stata formativa, Morachioli sa però che c'è ancora tanta strada da fare: "Sono cresciuto molto a Renate, devo tanto a mister Dossena che ha creduto in me dal primo momento. Giocando di più uno acquisisce sicurezza nei propri mezzi. Qua c'è un gruppo competitivo, livello più alto, provo a fare il mio, a mettere in difficoltà il mister nelle scelte. So che è un salto importante ma se il direttore mi ha voluto qui vuol dire che posso starci. Devo migliorare sotto tante cose, l'aspetto realizzativo, giocare di più coi compagni. C'è da lavorare tanto".

Finora è entrato in campo soprattutto in situazioni in cui c'era da forzare il risultato: "Ogni minuto è oro. Il mister mi manda in campo in quei momenti perché pensa che posso aiutare la squadra con le mie caratteristiche, ad aprire gli spazi quando gli avversari sono chiusi. Apprezzo la fiducia del mister che mi ha fatto entrare in partite sentite e importanti".

A Bari Morachioli ha ritrovato Benedetti, anche lui originario di La Spezia, con cui condivide una bella amicizia sin da bambini: "Con Leo ho un rapporto che va avanti da anni, siamo cresciuti insieme, stesse scuole, stesse scuole calcio, è stato fondamentale per il mio inserimento qui. Siamo sempre stati in contatto, torniamo spesso a casa insieme quando abbiamo tempo".

Dagli 800 spettatori di media del club brianzolo ai 50mila del San Nicola è un bel salto: "Soprattutto all'inizio è un cambiamento radicale. Si passa da una realtà con poca visiblità a Bari, realtà gigantesca, sentita, tra le piazze più calde d'Italia. Ma ti sprona a fare meglio, con più pressione. All'esordio mi tremavano le gambe ma il calore del pubblico mi ha dato una grossa mano".