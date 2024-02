Lutto nel mondo del calcio, morto Giacomo Losi: guidò il Bari in Serie B

Domenica 4 febbraio è scomparso Giacomo Losi, ex calciatore e allenatore che aveva 88 anni. Bandiera della Roma (è il terzo giocatore con più presenze nella squadra giallorossa dopo Francesco Totti e Daniele De Rossi), Losi era nato a Soncino, in provincia di Cremona, nel 1935.

Dopo gli inizi nella Cremonese in Serie C nel 1953 fu acquistato dalla Roma per 8 milioni di lire, iniziando la sua lunga militanza giallorossa durata fino al 1969, con 386 presenze totali, di cui 299 da capitano (non a caso era soprannominato "Er core de' Roma"). Nella sua carriera anche 11 presenze con la Nazionale azzurra con cui partecipò ai Mondiali di Cile nel 1962.

Intrapresa la carriera da allenatore, tra le varie squadre allenate (Tevere Roma, Avellino, Turris, Lecce, Salernitana, Alessandria, Banco di Roma, Piacenza, Casarano, Nocerina e Juve Stabia) c'è stato anche il Bari, con cui ottenne una promozione in Serie B nel 1976-1977.