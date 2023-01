Lutto nel mondo del calcio, morto l'ex attaccante barese Vito Chimenti

Calcio in lutto. Si è spento a 69 anni Vito Chimenti, ex calciatore barese stroncato da un improvviso malore accusato mentre si trovava negli spogliatoi del campo sportivo di Pomarico, in provincia di Matera, poco prima dell'inizio della partita di Eccellenza lucana Pomarico-Real Senise, poi rinviata.

Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori del 118: per Chimenti, nato a Bari nel 1953 e appartenente a una famiglia di calciatori (era fratello minore di Donato e Francesco Chimenti, anch'egli attaccante, e zio dell'ex portiere Antonio Chimenti) non c'è stato nulla da fare.

Attaccante di professione, Chimenti ha speso gran parte della sua carriera tra Serie B (legando il suo nome in particolar modo al Palermo), ed in Serie C (con Lecco, Salernitana e Matera) ma vanta anche tre stagioni in Serie A con Catanzaro, Pistoiese e Avellino, con 77 presenze e 13 reti. Dopo il ritiro nel 1985, è stato vice e collaboratore tecnico negli staff di Messina, Matera, Foggia, Salernitana, tra le altre, mentre attualmente era allenatore del settore giovanile del Pomarico.