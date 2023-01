Mulé stende la Juve Stabia: il Monopoli vince dopo tre partite

Serie C Girone C

Il Monopoli torna ad esultare: nel posticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie C, girone C, i biancoverdi hanno battuto per 1-0 la Juve Stabia assicurandosi così il successo dopo tre partite di astinenza. Dopo il primo tempo terminato a reti bianche, al 60' Mulé ha insaccato il pallone sugli sviluppi di un calcio d'angolo; successivamente Piccinni e Giannotti hanno avuto le occasioni per raddoppiare, ma senza successo. Il Monopoli sale così a quota 30 punti in classifica.

Monopoli-Juve Stabia, il tabellino

S.S. MONOPOLI 1966 (4-2-3-1): Vettorel; Viteritti, Mulè, Bizzotto, Falbo(16’st Radicchio); Vassallo(32’st Bussaglia), Hamlili; Manzari(38’st De Santis), Rolando(1’st Piccinni), Giannotti; Starita(16’st Fella). All.: Pancaro. A disp.: Avogadri, Corti, Piarulli, Cristallo.

S.S. JUVE STABIA (4-4-2): Barosi; Peluso(38’st Gerbo), Cinaglia, Caldore, Mignanelli; Scaccabarozzi(29’st Pandolfi), Berardocco(29’st Maselli), Altobelli, Ricci(38’st Guarracino); D’Agostino(29’st Silipo), Zigoni. All.: Colucci. A disp.: Russo, Maresca; Dell’Orfanello, Carbone, Picardi, Vimercati, Maggioni.

Arbitro: Niccolò Turrini della sezione di Firenze. Assistenti: Alessandro Boggiani della sezione di Monza e Roberto D’Ascanio della sezione di Roma 2. Quarto ufficiale: Andrea Zanotti di Rimini.

Ammoniti: Falbo(M); Berardocco, Peluso(J). Espulsi: -.

Note: recupero 1’ p.t., 4’ s.t.. Angoli 5-5. Divisa biancoverde per il Monopoli, rossa per la Juve Stabia. Spettatori 1427 di cui 816 abbonati e 45 ospiti.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli