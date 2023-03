Nardò-Bitonto, le info sulla prevendita dei biglietti per il settore ospiti

Per i tifosi neroverdi, ecco come assistere alla partita Nardò – Bitonto, in programma domenica 5 marzo, alle ore 15,00, allo stadio “Giovanni Paolo II” di Nardò (LE), e valevole per la 26^ giornata del Campionato Nazionale Serie D – girone H.

Costo del tagliando: € 11,00.

Punti vendita:

Botteghino settore ospiti stadio “Giovanni Paolo II” di Nardò (LE), senza diritti di prevendita.

Punti vendita circuito “Viva Ticket”, con diritti di prevendita:

BAR TYCHÈ – via Pasquale Centola n. 1 – Bitonto (BA), tel. 0803740213;

PUNTO SNAI – Via Donato Piepoli n. 89 – Bitonto (BA), tel. 3333595702.

Fonte: comunicato ufficiale Bitonto