Gravina, contro il Nola gara fondamentale in ottica playoff: le info sui biglietti

Impegno fondamentale per il Gravina, a caccia di un posto per i playoff. Domenica 15 maggio i giallobù saranno di scena allo stadio Sporting Club contro il Nola: servirà una vittoria per tenere vive le speranze di postseason, e allo stesso tempo si dovrà vedere con quale risultato uscirà la Casrtana dalla sfida di Molfetta (la formazione campana ha 54 punti in classifica, uno in più del Gravina). Rese note intanto le modalità di acquisto dei biglietti.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Gravina tramite i propri canali ufficiali:

Nola vs FBC Gravina

Serie D - Girone H

15 Maggio 2022

16:00

Stadio "Sporting Club" - Nola

Biglietto unico 5€ - Gratuito under 10

Ticket disponibili online su https://www.go2.it/evento/ss_nola_1925_vs_gravina/5653

Botteghino ospiti chiuso