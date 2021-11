Molfetta, tonfo contro il Nola: la società dispone il silenzio stampa

Dopo due pareggi consecutivi per 0-0 il Molfetta cade allo stadio Sporting Club contro il Nola, nel match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie D, girone H. La vittoria ai biancorossi manca ormai da ben cinque partite, in cui è stato raccolto anche un pari col Sorrento (1-1) e una sconfitta per 3-0 contro il Rotonda. Gli ospiti partono bene grazie alle due occasioni firmate da Pozzebon, i padroni di casa replicano con le iniziative di Corbisiero e Ruggiero. Al 46' arriva il vantaggio dei campani, col rigore assegnato per fallo su Donnarumma e trasformato da Figliola. Nella ripresa la formazione allenata da Renato Bartoli ci prova, Gjonaj e Granado però non riescono ad essere precisi e così il Nola raddoppia: Corbisiero imbecca D'Angelo che ispedisce il pallone alle spalle di Viola. Finisce 2-0, il Molfetta resta fermo a quota 15 punti e, a seguito della gara ha annunciato il silenzio stampa.

Di seguito il comunicato dal Molfetta sulla propria pagina Facebook:

“Si comunica agli organi di informazione che la Società ha disposto da oggi, sino a nuova comunicazione, il silenzio stampa: nessun tesserato è autorizzato a rilasciare interviste. In questo periodo intendiamo fare quadrato e riflettere sul futuro del nostro club”.