Nona giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi

Successo pesante per la Virtus Mola, che si sbarazza della Virtus San Ferdinando e vola in testa alla classifica approfittando del pareggio tra Nuova Spinazzola e Virtus San Ferdinando. Ritorna a vincere la Rinascita Rutiglianese che infligge la quinta sconfitta complessiva al Bitritto Norba, finiscono in parità i derby tra Levante Azzurro e Atletico Acquaviva e tra Capurso e Virtus Palese.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi nella nona giornata

Bitritto Norba-Rinascita Rutiglianese 0-2 [Giannuzzi, Loseto]

Levante Azzurro-Atletico Acquaviva 3-3 [De Giglio (LA), Parisi (LA), Schirone (LA), Gernone (AA), Guglielmi (AA), Gernone (AA)]

Capurso-Virtus Palese 1-1 [Lepore (C), Castellano (VP)]

Virtus Mola-Virtus San Ferdinando 3-1 [Loseto (VM), Strippoli (VM), Azzariti (VM), Bruno (VSF)]

Promozione Puglia, la classifica del girone A