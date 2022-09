Nuovo portiere per il Monopoli: ecco Timothy Nocchi

Serie C Girone C

L'infortunio accorso a Thomas Vettorel ha costretto il Monopoli a tornare sul mercato per acquisire un nuovo portiere: la scelta della dirigenza biancoverde è ricaduta su un profilo over, quello di Timothy Nocchi. Il classe 1990 era rimasto svincolato dopo l'esperienza annuale al Catanzaro (10 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie C), mentre dal 2018 al 2021 ha militato nella Juventus Next Gen giocando in tutto 37 partite. Nocchi può vantare anche delle diverse avventure in Serie B con la Juve Stabia nella stagione 2012/2013, Carpi e Padova nel 2013/2014, Spezia nel 2014/2015 e Perugia (2017/2018).

Timothy Nocchi al Monopoli, il comunicato ufficiale dei biancoverdi

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Timothy Nocchi fino al 30 giugno 2023.

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, il portiere toscano classe ’90 è reduce dalla stagione disputata con la maglia del Catanzaro; prima dell’ultima esperienza in Calabria, Nocchi ha vestito le maglie di Juve Stabia, Carpi, Padova, Spezia e Perugia in Serie B totalizzando 44 presenze e in Serie C Juventus Next Gen, Tuttocuoio, Carrarese e Poggibonsi (130 presenze totali).

L’esperto estremo difensore è già a disposizione di mister Laterza ed indosserà la maglia numero 71.