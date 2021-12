Virtus Mola, ottava sconfitta in campionato: l'Ostuni si impone per 2-1 in rimonta

Dopo il pareggio casalingo contro il Toma Maglie dello scorso weekend (2-2), la Virtus Mola ottiene l'ottava sconfitta complessiva in campionato, contro l'Ostuni, nel match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B. Allo stadio nino Laveneziana gli ospiti nella ripresa sono riusciti ad andare in vantaggio grazie a Colella (primo centro per lui in questa annata), tuttavia poi si sono fatti rimontare dai padroni di casa, abili a colpire col rigore trasformato da Marino e col sigillo di Pizzolla. Finisce 2-1, la Virtus Mola non si schioda dall'ultimo posto in classifica e rimane ferma a quota 7 punti.