Ottava giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi

Nel girone A colpo per il Corato che ha fermato il Manfredonia capolista accorciando le distanze grazie al 2-0 maturato tra le mura amiche, vince anche il Borgorosso Molfetta (quarto successo complessivo e quarto posto solitario in classifica) che ha avuto la meglio sull'Orta Nova; pareggio invece per l'Unione Sportiva Mola, stoppato dal Real Siti. L'Arboris Belli, nel girone B, ha ottenuto il secondo pareggio stagionale contro il Massafra.

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi nell'ottava giornata

Borgorosso Molfetta-Orta Nova 4-1 [Sallustio (BM) al 45', Vitale (BM) al 59', Consolazio su rigore (ON) al 70', Ventura (BM) al 74', Sallustio (BM) al'80']

Corato-Manfredonia 2-0 [Kone al 20', Santoro all'89']

Polimnia-Foggia Incedit 2-2 [Mascia (FI), Egidio (FI), Ievolella (P), Ievolella (P]

Unione Sportiva Mola-Real Siti 2-2 [Dispoto (USM), Diagne (USM), Ramos (RS), Da Silva (USM)]

Arboris Belli-Massafra 2-2 [Caruso (M), Di Cosola (AB), Cantalice (AB), Longo (M)]

Eccellenza Puglia, la classifica del girone A

Manfredonia 19 (punti) Bisceglie 17 Corato 16 Borogorosso Molfetta 15 Unione Sportiva Mola 14 Canosa 11 San Severo 11 Real Siti 10 Orta Nova 10 Unione Calcio Bisceglie 9 Polimnia 8 San Marco 7 Foggia Incedit 3 Vigor Trani 1

Eccellenza Puglia, la classifica del girone B