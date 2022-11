Ottava giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi

La Virtus Mola tiene il passo della Nuova Spinazzola (vittoriosa sul campo della Virtus San Ferdinando per 3-2) battendo grazie ad un autogol il Città di Trani. L'Atletico Acquaviva ha inflitto con un tris la settima sconfitta stagionale alla Rinascita Rutiglianese, mentre il Levante Azzurro è caduto per la seconda volta in casa del Lucera. Sesto ko per il Capurso, mentre è terminato 2-2 il derby tra Virtus Palese e Bitritto Norba.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi nell'ottava giornata

Atletico Acquaviva-Rinascita Rutiglianese 3-0 [Gernone, Cannone, Pesce]

Città di Trani-Virtus Mola 0-1 [autogol]

Lucera-Levante Azzurro 3-1 [Grasso (L), Colella (LA), Conte (L), Di Canio (L)]

Real San Giovanni-Capurso 2-1 [Urbano (RSG), Grifa (RSG)]

Virtus Palese-Bitritto Norba 2-2

Promozione Puglia, la classifica del girone A