Paganese-Bari, le pagelle: Mallamo ormai è una garanzia, Antenucci implacabile

Tre punti pesanti per il Bari sul campo della Paganese, anche se nel finale la vittoria ha rischiato di sfuggire dalle mani dei galletti, salvati soltanto dal palo interno colpito da Castaldo.

Prova dai due volti per gli uomini di Mignani, che erano alle prese con diverse assenze importanti e con qualche pensiero di troppo rivolto al mercato. Dopo il doppio vantaggio la partita sembrava in discesa ma è mancata la mazzata per domare la Paganese, e al primo rilassamento la vecchia volpe Castaldo ne ha approfittato, rendendo meno tranquilla la ripresa fino al concitato epilogo finale.

Quel palo nel finale deve essere interpretato dai biancorossi come un ennesimo segnale che questa può essere la stagione buona per il grande salto e dare ancora maggiore fiducia in vista della trasferta di Viterbo di mercoledì.

I migliori Today

Mallamo 7: Resta in campo un tempo ma tanto gli basta per essere ancora una volta incisivo. Schierato dietro le punte, dimostra che in quella posizione è anche in grado di far male, come quando alla mezz'ora si sceglie una mattonella e fredda Baiocco con un destro imparabile. Esce per una botta, si spera solo a scopo precauzionale: perderlo in questo momento di forma smagliante sarebbe sicuramente un brutto colpo.

Antenucci 7: È tornato una certezza assoluta. Quinto gol nelle ultime cinque partite, tredici totali in campionato. Oltre a iscrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori offre un importante contributo in termini di sacrificio.

Maiello 6,5: Non era semplice arrivare ed essere praticamente catapultato in campo dopo mezzo allenamento con i compagni eppure l'ex Frosinone si è ben disimpegnato facendo valere la sua esperienza e le sue doti tecniche e anche una buona attitudine a soffrire per la squadra.

Maita 6,5: Ritorno importantissimo nel cuore delle operazioni biancorosse. Peccato per un gol fallito a inizio ripresa che poteva far vivere la seconda frazione con meno apprensione, ma come al solito la sua è una prova di qualità e sostanza.

Ricci 6,5: Bravo a guadagnare il calcio di rigore poi trasformato da Antenucci e a tenere in apprensione gli avversari sulla sua fascia di competenza. Rimedia un giallo dubbio che gli farà saltare il Monterosi.

I peggiori Today

Celiento 5,5: Ha qualche responsabilità sul gol con cui la Paganese accorcia le distanze quando consente a Tommasini di girarsi e liberarsi al tiro, poi ribadito a rete da Castaldo.

Terranova 5,5: In un paio di circostanze compie delle chiusure provvidenziali ma rischia di mandare a monte una prestazione tutto sommato attenta causando il rigore in pieno recupero per un intervento poco ortodosso su Diop.

Paganese-Bari 1-2: pagelle e tabellino

PAGANESE (3-5-2): Baiocco 6; Konaté 5,5 (61' De Santis 5,5), Sbampato 5,5, Murolo 6 (81' Celesia 6); Brogni 5,5 (46' Manarelli 6), Firenze 6, Martorelli 5, Cretella 6, Tissone 6,5; Tommasini 6,5 (67' Diop 6), Castaldo 6,5. A disp.: Pellecchia, Avogadri, Curci, Scanagatta, Iannone, Del Regno. All.: Grassadonia 6.

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Belli 6, Terranova 5,5, Celiento 5,5, Ricci 6,5; Maiello 6,5 (78' Gigliotti 6), Maita 6,5, Scavone 6 (90' Di Cesare sv); Mallamo 7 (46' Simeri 6); Antenucci 6,5 (78' Di Gennaro sv), Cheddira 6. A disp.: Polverino, Plitko, Lambiase, Citro, Andreoni, Daddario, Caldarulo. All.: Mignani 6.

Arbitro: Giordano di Novara

Assistenti: Niedda - Ferrari

IV: Di Graci

Marcatori: 12' Antenucci (B), 29' Mallamo (B), 46' Castaldo (P)

Note - ammoniti Ricci, Simeri, Belli, Frattali (B), Konaté, Murolo, Martorelli, Diop, De Santis (P). Castaldo (P) sbaglia un calcio di rigore al 90'+5. Recupero: 1' pt, 6' st.