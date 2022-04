Paganese-Monopoli, Colombo: "Dobbiamo fare la nostra partita, servirà freddezza"

Serie C Girone C

Dopo cinque vittorie consecutive il Monopoli non vuole fermarsi e intende proseguire nella sua fruttuosa marcia. I biancoverdi saranno protagonisti dell'anticipo della trentacinquesima giornata, ossia il match contro la Paganese in programma allo stadio Torre sabato 2 aprile (ore 17:30), il primo dei tre che si disputeranno nell'arco di sette giorni. Tenere la scia delle ultime settimane è quasi un imperativo per presidiare ancora le zone alte della classifca: a presentare la sfida alla vigilia è stato il tecnico Alberto Colombo.

Sulla partita: "La Paganese farà di tutto per ottenere il massimo del risultato e ambire alla salvezza diretta. Arriva da un pareggio contro il Palermo, proverà a non farti giocare in fase di non possesso. Il fattore ambientale può essere decisivo, dovremo essere bravi ad avere la mente fredda e a reagire dal punto di vista tattico e tecnico ad ogni situazione che si andrà a creare. Giocare in anticipo? Dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare noi, quello che succederà agli altri sarà frutto delle loro capacità. Noi abbiamo il compito di fare la nostra partita. L'obiettivo principale per ognuno di noi è migliorare, alzando l'asticella a livello individuale potrà dare una spinta anche alla squadra".

Sulla formazione: "Sarà la prima di tre partite in una settimana, le variazioni saranno in funzione di chi ho visto meglio e di chi sta meglio.Guiebre è rientrato ieri sera dalla nazionale. Ha svolto la rifinitura con noi dopo quindici giorni, è una bella soddisfazione, ma va tenuto in considerazione in questa circostanza".

Sulle condizioni della squadra: "L'unico indisponibile è Piccinni, che comunque a breve rientrerà in gruppo. Dalla prossima settimana si riaggregherà, aspetteremo che la sua condizione migliori".