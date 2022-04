Paganese-Monopoli, le probabili formazioni: biancoverdi col tandem offensivo Starita-Borrelli

Serie C Girone C

Sfida non semplice per il Monopoli che oggi, allo stadio Torre, affronterà una Paganese a caccia di punti per la salvezza. I biancoverdi al momento sono quarti in classifica a quota 58 punti, soprattutto grazie al filotto di cinque vittorie consecutive raccolto nelle ultime settimane; la formazione campana, domenica scorsa, ha pareggiato in casa contro il Palermo.

Gli uomini guidati da Gianluca Grassadonia sarnno schierati col 3-5-2: Baiocco in porta, protetto dal trio difensivo Sbampato-De Santis-Konate. In mezzo spazio a Bensaja e Firenze, mentre la coppia d'attacco sarà composta da Guadagni e Tommasini. Indisponibili Murolo, Perlingieri, Tissone, Diop e Castaldo.

Il Monopoli scenderà in campo con analogo modulo. Loria in porta, mentre in difesa è pronto Fornasier per sostituire lo squalificato Arena; al suo fianco Pambianchi e Bizzotto. Sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, dovrebbero agire Viteritti e Mercadante, con Guiebre pronto a subentrare a gara in corso. Ad affiancare Starita in attacco ci sarà Borrelli. Ancora out causa infortunio Piccinni.

Paganese-Monopoli, le probabili formazioni

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Sbampato, De Santis, Konaté: Scanagatta, Firenze, Bensaja, Zanini, Brogni; Guadagni, Tommasini. All.Grassadonia.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Fornasier, Pambianchi, Bizzotto; Viteritti, Bussaglia, Hamlili, Vassallo, Mercadante; Starita, Borrelli. All.Colombo.