Palazzo punisce il Francavilla in Sinni: vittoria per il Bitonto nel recupero della dodicesima giornata

Come contro il Grumentum, tre anni fa. Il Bitonto si fa bastare 35 minuti per battere il Francavilla 1-0 nella conclusione della 12^ giornata del girone H di Serie D: la gara fu interrotta per impraticabilità di campo al 55’ lo scorso 20 novembre, ed oggi, nel segmento finale, la spuntano i neroverdi grazie ad una prodezza di capitan Palazzo, che si invola per oltre 50 metri di campo e va a siglare il sigillo vincente allo scoccar del 90’. Vittoria d’oro per il Bitonto, che continua così nel suo momento positivo.

La cronaca del match. Mister Valeriano Loseto cambia ben cinque pedine rispetto alla gara di dieci giorni fa: fuori Petrarca, Tangorre, Carullo, Ungredda e Chiaradia, dentro Figliola, Riefolo, Gianfreda, Muscatiello e Spinelli. 3-4-3 di partenza, atteggiamento offensivo: dunque, Figliola tra i pali; linea di difesa a tre con Gianfreda – Silletti – Gomes; a centrocampo, Spinelli e Mariani nel mezzo, Muscatiello e Riefolo esterni; tridente con Maffei e capitan Palazzo a supporto della punta Figliolia.

Panchina con Petrarca, Chiaradia, Acella, Cutrone, Guarnaccia, Ungredda, Tassiello, Moscelli.

Due le novità invece nel Francavilla dell’ex Claudio De Luca: dentro Majore per Nicolao e Pizzutelli per Amoruso: dunque 4-3-2-1 che vede Liso tra i pali; in difesa, Pezzi – Esposito A. – Di Ronza – Majore; a centrocampo Buchicchio – Pizzutelli – Marconato; in avanti Gentile e Melillo a sostegno della punta De Marco.

Si riparte dal 55’ dalla metà campo bitontina, con una rimessa laterale a favore degli ospiti. Ultimi 35 minuti più recupero da disputare. Il primo sussulto è di marca neroverde: 59’, punizione velenosa di Maffei dai ventidue metri, respinge Liso.

Sempre Maffei è il più vivo e pericoloso: minuto 64, Maffei si libera sul vertice dell’area di rigore, lato sinistro, botta violenta parata dall’estremo difensore sinnico.

Un minuto dopo, Palazzo liberato sul versante destro, entra in area di rigore, il suo diagonale è troppo angolato e termina sul fondo.

Sempre Bitonto in forcing: Palazzo crossa dal fondo, lato destro, Liso esce e smanaccia, Figliolia anticipato sul più bello alla conclusione verso la porta sguarnita.

Il Francavilla si riordina e si compatta a centrocampo, Bitonto che trova meno spazi. Minuto 83: ci prova Pezzi dalla lunghissima distanza, conclusione tesa respinta in angolo da Figliola

Allo scoccar del 90’, però arriva l’episodio che stappa il match. Ed il protagonista diventa il capitano e bitontino Loris Palazzo, che si inventa letteralmente dal nulla il gol vittoria. Riceve palla all’altezza del centrocampo, lato sinistro, salta avversari in serie in velocità come birilli, arriva in area di rigore, ne salta un altro, rientra e di destro trafigge Liso. 1-0 e quinta rete in campionato per Palazzo. Eurogol!

Due minuti di recupero: mister Loseto toglie proprio l’autore della rete, al suo posto Tangorre. Ci prova Alessio Esposito di testa, in proiezione offensiva, para Figliola che respinge in angolo. È l’ultimo brivido del match: al triplice fischio finale festeggia il Bitonto, alla sua seconda vittoria consecutiva, terzo risultato utile di seguito e seconda gara di seguito mantenendo la porta inviolata.

Il Bitonto sale a quindici punti in classifica e respira tirandosi momentaneamente fuori dalle sabbie mobili della zona playout.

Domenica prossima ancora match tra le mura amiche del “Città degli Ulivi”: e sarà sfida tutta pugliese contro il Martina di mister Massimo Pizzulli, bitontino ed allenatore neroverde per due volte. Una sfida speciale, dal sapore di derby del cuore. Ma in palio ci sono tre punti importanti in chiave salvezza per entrambe le squadre. E l’occasione per il Bitonto di continuare nel momento di fiducia.

12^ GIORNATA CAMPIONATO SERIE D – GIRONE H

BITONTO – FRANCAVILLA 1 – 0

Reti: 45’ st Palazzo

BITONTO (4-3-1-2): Figliola, Gianfreda, Silletti, Gomes; Muscatiello, Spinelli, Mariani, Riefolo; Maffei, Figliolia, Palazzo (c) (46’ st Tangorre); Maffei, Figliolia.

A disp.: Petrarca, Chiaradia, Acella, Cutrone, Guarnaccia, Ungredda, Tassiello, Moscelli.

All. Loseto

FRANCAVILLA (4-3-2-1): Liso; Pezzi, Esposito A., Di Ronza, Majore; Buchicchio, Pizzutelli, Marconato; Gentile, Melillo, De Marco.

A disp.: Piarulli, Nicolao, Palladino, Petruccetti, Esposito G., Vaughn, Amoruso, Ferraiuolo, Leone.

All. De Luca

Arbitro: Petraglione (Termoli). Assistenti: De Santis (Campobasso) e Palumbi (Termoli).

Ammoniti: Silletti, Chiaradia, Carullo, Tangorre, Mariani, Muscatiello (B), Amoruso, Marconato, Buchicchio, Melillo (F)

Recupero: 5 pt – 2 st

Fonte: comunicato ufficiale Bitonto