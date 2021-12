Palermo-Bari, le pagelle: Frattali e D'Errico i migliori, Celiento e Terranova sbandano

Girone C

Laureatosi campione d'inverno battendo il Taranto nel derby, il Bari ha concluso il girone d'andata del campionato di Serie C 2021-2022 con un punto sul campo del Palermo.

Un pizzico di rimpianto per com'è andata la partita resta perché fino all'espulsione di Terranova il confronto era stato molto equilibrato e anzi, aveva visto i biancorossi dare l'impressione di poter colpire da un momento all'altro. Dopo il rosso al centrale dei galletti, l'attenzione a non subire gol è diventata inevitabilmente più alta, e il Bari ha pensato a portare a casa un punto che tiene invariate le distanze con i rivali rosanero.

I migliori Today

Frattali 7: Risulta ancora una volta determinante come è stato spesso, soprattutto in questo ultimo periodo, compiendo alcuni interventi importanti su Brunori e Dall'Oglio.

Maita 7: Ennesima prova di grande spessore del centrocampista messinese, che abbina visione, intensità e qualità tecnica.

D'Errico 7: Il migliore del Bari. Sembra star bene fisicamente, tanto che in più occasioni prova la percussione palla al piede per mettere in porta i compagni e appena intravede uno spazio calcia.

Antenucci 6.5: Resta a secco ma va ugualmente vicino al gol con un destro che termina fuori di poco. La sua partita cambia, diventando di grande sacrificio dal momento dell'espulsione di Terranova, con conseguente uscita di Paponi.

I peggiori Today

Celiento 5.5: Apre la sfida con un salvataggio importante ma al 40' è sfortunato, perdendo un duello a metà campo che poi porta al rosso a Terranova.

Terranova 5: Preciso e determinato fino al momento dell'espulsione. Prova a fermare Soleri per salvare una situazione disperata, sperando di farla franca, ma l'arbitro lo espelle giustamente.

Paponi 5,5: Resta in campo un solo tempo di gioco a causa del rosso a Terranova e su quei 45 minuti pesa tanto un'occasione non sfruttata dopo una decina di minuti dal calcio d'inizio che poteva indirizzare la partita.

Palermo-Bari 0-0: pagelle e tabellino

PALERMO (3-4-1-2): Pelagotti 6,5; Lancini 6, Marconi 6, Perrotta 6 (64' Accardi); Buttaro 6, De Rose 5,5 (87' Corona sv), Dall’Oglio 6, Crivello 6 (46' Odjer 6); Silipo 6 (69' Floriano 6,5); Brunori 6, Soleri 6 (70' Fella 5,5). A disp.: Massolo, Peretti, Mauthe. All. Filippi 6.

BARI (4-3-1-2): Frattali 7; Pucino 6, Celiento 5,5, Terranova 5, Mazzotta 6; Mallamo 6,5 (78' Scavone sv), Maita 7, D’Errico 7 (78' Bianco sv); Botta 6,5 (78' Cheddira sv); Antenucci 6,5, Paponi 6,5 (45' Gigliotti 6). A disp.: Polverino, Simeri, Citro, De Risio, Lollo, Di Gennaro, Belli, Ricci. All. Mignani 6,5.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Assistenti: Cataldo - Salvalaglio

IV: Delrio