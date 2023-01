Palermo-Bari, le pagelle: giornata storta per Cheddira, Ceter e Folo ci provano

Serata avara di soddisfazioni per il Bari in quel di Palermo dove la squadra biancorossa è stata sconfitta di misura da una rete di Marconi all'82'.

Il gol rosanero nel finale di partita ha condannato in maniera forse eccessiva i Galletti, protagonisti di una partita giocata alla pari, dove forse è mancata un po' di incisività. Va a Brunori il duello tra capocannonieri con Cheddira: pur non segnando l'italo-brasiliano ha fatto meglio del collega marocchino, che ha fallito un'occasione nitida e nel finale di gara si è fatto espellere per doppia ammonizione lasciando i suoi in 10.

I migliori Today

Mazzotta 6: Si conferma in un buon momento di forma, non a caso Mignani lo sta preferendo a Ricci. Spesso si è proposto andando al cross per i compagni. Qualche rischio in marcatura su Brunori in un paio di circostanze da calcio d'angolo.

Folorunsho 6,5: È sembrato in palla, pimpante fisicamente e voglioso di lasciare il segno. Forse troppo frettoloso e poco lucido in alcune occasioni, bella la palla sprecata al 59' da Cheddira per il possibile vantaggio.

Ceter 6: Confermato dopo la buona prova col Parma. Nel primo tempo va due volte vicino al gol, Mignani poi lo toglie per gestirne le condizioni fisiche.

I peggiori Today

Cheddira 5: Spesso è stato il migliore dei suoi, a Palermo purtroppo non è stato così. Dopo essersi mangiato il possibile gol del vantaggio col risultato ancora in parità, si fa espellere ingenuamente.

Pucino 5,5: Subentrato al 20' della ripresa per Dorval, è sembrato troppo passivo in occasione del gol di Marconi che ha deciso la partita.

Maiello 5,5: Solita gara ordinata e grintosa, anche lui però avrebbe potuto essere più incisivo nell'azione che ha decretato la vittoria per i siciliani.

Dorval 5,5: In sofferenza nel duello con un cliente scomodo come Sala, che spesso lo ha saltato creando superiorità numerica.

Palermo-Bari 1-0: pagelle e tabellino

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6,5; Mateju 6, Nedelcearu 6,5, Marconi 6,5, Sala 6,5; Segre 6, Damiani 6 (64' Broh 6), Saric 6,5; Valente 6 (74' Tutino 6), Brunori 6,5 (87' Bettella sv), Di Mariano 6 (87' Soleri sv). A disp.: Grotta, Massolo, Orihuela, Bettella, Lancini. All. Corini 6,5

BARI (4-3-2-1): Caprile 6; Dorval 5,5 (66' Pucino 5,5), Di Cesare 6, Vicari 6, Mazzotta 6; Maita 5,5 (66' Mallamo 5,5), Maiello 5,5 (83' Antenucci sv), Benedetti 6; Cheddira 5, Folorunsho 6,5 (78' Botta 6); Ceter 6 (46' Salcedo 6). A disp.: Frattali, Polverino, Botta, Terranova, Zuzek, Ricci, Lops, Bellomo. All. Mignani 6

Arbitro: Massimi di Termoli

Assistenti: Moro – Ceccon

IV: Tremolada

VAR: Aureliano

AVAR: Perenzoni

Marcatori: 82' Marconi (P)

Note - ammoniti Maita (B), Damiani (P), Saric (P), Mazzotta (B), Cheddira (B), Sala (P), Benedetti (B). Espulso Cheddira (B) all'89' per doppia ammonizione. Recupero: -', 5'

Spettatori: 15.747