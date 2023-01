Palermo-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Palermo-Bari è la partita che questa sera alle 20:30 aprirà ufficialmente il 21° turno di Serie B. Sfida classica tra due grandi società del Meridione, la partita tra rosanero e biancorossi vedrà affrontarsi due squadre separate da un divario di 8 punti in favore dei pugliesi, momentaneamente quarti in classifica a quota 33, a -3 dal terzo posto.

Nello scorso turno che ha segnato la ripresa del campionato dopo la sosta invernale il Bari ha travolto 4-0 il Parma, mentre il Palermo ha pareggiato 3-3 sul campo del Perugia. Palermo-Bari è anche il confronto diretto tra i due migliori marcatori del campionato cadetto, Walid Cheddira e Matteo Brunori: al momento al vertice c'è il marocchino del Bari con 12 centri, ma l'italo-brasiliano del Palermo segue staccato di sole due reti.

La direzione dell'incontro è affidata al direttore di gara Luca Massimi della sezione di Termoli, arbitro che ha diretto i Galletti in una sola occasione (il 4-0 al Trastevere in Coppa Italia nella stagione 2020-2021). A coadiuvare il fischietto molisano ci saranno gli assistenti Moro e Ceccon e il quarto ufficiale Tremolada, con Aureliano e Perenzoni in sala VAR.

Palermo-Bari: i precedenti

Sono 70 i precedenti ufficiali tra Palermo e Bari tenendo conto di tutte le competizioni. Il testa a testa è serrato ma per poco sorride ai siciliani, vincitori in 23 incontri contro i 22 successi pugliesi, mentre 25 partite sono finite in parità. Nelle 34 sfide disputate a Palermo, 17 le vittorie rosanero, solo 2 quelle dei biancorossi e 15 pareggi.

In questa stagione Palermo e Bari si sono già affrontati al San Nicola alla 2ª giornata di campionato in un match terminato 1-1 (gol di Valente e Cheddira), mentre l'ultima sfida giocata al Barbera risale allo scorso campionato, quando entrambe le compagini militavano nel Girone C di Serie C, in un match finito con un altro pareggio (0-0).

Come arriva il Palermo

Uomini contati per Corini che ha convocato 19 giocatori (di cui solo 16 di movimento) per la partita contro i biancorossi. Non saranno della sfida Gomes e Vido, che si sono aggiunti agli altri infortunati Stulac, Buttaro ed Elia. Convocato Tutino, ex Bari, appena acquistato dal Parma. Corini potrebbe optare per il 4-3-3, con Pigliacelli tra i pali e la difesa composta da destra verso sinistra da Mateju, Nedelcearu, Marconi e Sala. A centrocampo Segre dovrebbe agire da vertice basso affiancato da Damiani e Saric, mentre in attacco Valente e Di Mariano agiranno più larghi rispetto alla punta centrale Brunori.

Come arriva il Bari

Gli unici indisponibili per il tecnico biancorosso Michele Mignani sono Bosisio e Galano, alle prese con problemi muscolari (ed entrambi in odore di cessione). L'allenatore ligure al loro posto ha aggregato i giovani Daddario e Lops. Dopo la buona riuscita nella partita stravinta col Parma, lo stratega dei Galletti potrebbe confermare anche al Barbera il 4-3-2-1 vittorioso contro i ducali: Caprile tra i pali, Dorval e Mazzotta terzini, Di Cesare e Vicari al centro. A centrocampo il solito Maiello in regia, affiancato da Maita e Benedetti, poi sulla trequarti con licenza di svariare Cheddira e Folorunsho, a muoversi alle spalle dell'unica punta Ceter.

Palermo-Bari: probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala; Damiani, Segre, Saric; Valente, Brunori, Di Mariano. All. Corini

BARI (4-3-2-1): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Cheddira, Folorunsho; Ceter. All. Mignani

Arbitro: Massimi di Termoli

Assistenti: Moro – Ceccon

IV: Tremolada

VAR: Aureliano

AVAR: Perenzoni

Palermo-Bari: dove vederla in tv e in streaming

Palermo-Bari valevole per la 21ª giornata di Serie B con fischio d'inizio alle 20:30 verrà trasmessa in streaming su Dazn ma sarà visibile anche in televisione su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Sky Sport 4K e sull'app SkyGO. Sarà possibile seguire la partita anche su Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.