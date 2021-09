Palermo-Monopoli, le probabili formazioni: Colombo pronto ad attuare diversi cambi

Allo stadio Renzo Barbera (oggi, alle ore 15:00) andrà in scena il match per secondo turno di Coppa Italia di Serie C: tra i biancoverdi potrebbe esserci spazio per chi finora ha giocato meno

Tempo di Coppa Italia di Serie C per il Monopoli, che sarà impegnato oggi allo stadio Renzo Barbera contro il Palermo nel secondo turno della competizione (calcio d'inizio ore 15:00). Gli uomini di Alberto Colombo cercano conferme dopo il brillante inizio di campionato dove hanno conquistato tre vittorie consecutive e il primo posto solitario in classifica. Nel primo turno della Coppa Italia,invece, il Monopoli riuscì ad avere la meglio sul Potenza dopo i calci di rigore (1-1 al 90').

Reduci dalla sconfitta contro il Taranto, i rosanero vogliono subito riscattarsi. Mister Giacomo Filippi punterà sul 3-4-1-2. Ci saranno delle rotazioni: Massolo in porta, davanti al trio Doda-Lancini-Marconi. In mediana pronti De Rose e Odjer, mentre Dall'Oglio potrebbe trovare spazio sulla trequarti. Per quanto riguarda l'attacco, Fella si appresta ad affiancare Soleri. Il Palermo, nel primo turno, ha battuto il Picerno con un roboante 4-1.

Per questa sfida Colombo sarebbe orientato ad effettuare diversi cambi nell'undici iniziale, concedendo finora spazio a chi finora ha giocato meno. In porta pronto Guido, nella linea difensiva spazio a Tazzer e De Santis; Hamlili potrebbe dirigere le operazioni a centrocampo coadiuvato da Morrone e Langella. In attacco, assieme a D'Agostino, possibile chance dal primo minuto per Grandolfo. Modulo 3-5-2.

Palermo-Monopoli, le probabili formazioni

PALERMO (3-4-1-2): Massolo; Doda,Lancini, Marconi; Almici, Odjer, De Rose, Valente; Dall'Oglio; Fella, Soleri. All. FIlippi.

MONOPOLI (3-5-2): Guido; De Santis, Bizzotto, Tazzer; Novella, Langella, Hamlili, Morrone, Guiebre; D'Agostino, Grandolfo. All. Colombo.