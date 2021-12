Palermo-Monopoli, le probabili formazioni: pronti due cambi tra i biancoverdi

Serie C Girone C

Scontro ad alta quota per il Monopoli che stasera, allo stadio Renzo Barbera, affronterà il Palermo (calcio d'inizio ore 20:30) in un duello tra la terza (la formazione rosanero) e la seconda in classifica, staccate solo di un punto. I biancoverdi sono in un buon momento di forma, a testimonianza della striscia positiva di ben sette risultati utili di fila: raccogliere i tre punti in terra siciliana sarebbe come superare un esame importante e consentirebbe alla squadra di continuare a occupare i piani alti della graduatoria.

I padroni di casa al Barbera non hanno mai perso, raccogliendo 6 vittorie e 2 pareggi. Reduci dalla sconfitta in trasferta contro il Picerno, dovrebbero scendere in campo col 3-5-2: Pelagotti in porta, Accardi invece dovrebbe sostituire lo squalificato Marconi in difesa accanto a Buttaro e Perrotta. Sugli esterni, rispettivamente a destra e sinistra, pronti Almici e Valente, mentre in mediana Odjer potrebbe partire dall'inizio. L'ex Fella e Brunori comporranno l'attacco.

Diversi gli indisponibili in casa Monopoli (Baraye, Borrelli, Hamlili, Morrone, Arena, Fornasier e Nocciolini). L'allenatore Alberto Colombo punterà sul consueto 3-5-2. Tra i pali Loria, Riggio pronto a comporre la retroguardia assieme a Bizzotto e Mercadante. A centrocampo confermato il trio Langella-Piccinni-Vassallo, sulla destra dovrebbe esserci Tazzer. Il tandem offensivo sarà composto ancora una volta da Starita e Grandolfo.

Palermo-Monopoli, le probabili formazioni

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Perrotta, Buttaro, Accardi; Almici, Odjer, De Rose, Dall'Oglio, Valente; Fella, Brunori. All. Filippi.

MONOPOLI (3-5-2): Loria ;Riggio,Bizzotto, Mercadante; Tazzer, Langella, Piccinni,Vassallo, Guiebre; Starita, Grandolfo. All.Colombo.