Pareggio a reti bianche nel derby barese tra Gravina e Molfetta

Pari e patta tra Gravina e Molfetta, in un derby che non ha cambiato gli equilibri della classifica delle due squadre: il match andato in scena allo stadio Vicino è terminato 0-0. Nel primo tempo i padroni di casa hanno sfiorato il vantaggio con Pontillo, a cui si è opposto il portiere Crispino; nella ripresa sono stati i biancorossi ad avere una ghiotta chance per sbloccare il vantaggio su calcio di rigore, ma Mascolo è stato abile a respingere il tentativo dagli undici metri di Pizzutelli. Il Gravina, al terzo risultato utile consecutivo, è salito a 25 punti, mentre il Molfetta ha raggiunto quota 24.