Coppa Italia | Parma-Bari 1-0: Benedyczak fa fuori i Galletti, ducali agli ottavi

Il Bari è stato eliminato ai sedicesimi di finale di Coppa Italia dopo aver perso 1-0 sul campo del Parma.

La sfida a eliminazione diretta sul campo degli emiliani, già affrontati alla prima di campionato nel match finito 2-2, è stata decisa da una rete del polacco Benedyczak, a segno al 29' del primo tempo.

Con diverse riserve in campo e alcuni titolari neanche in panchina, la squadra di Mignani è finita in svantaggio nel momento di maggiore pressione dei padroni di casa, provando a cercare il pari con maggior convinzione soprattutto nella ripresa senza però trovare il guizzo giusto anche grazie a un super Corvi.

Ora che il percorso nella coppa nazionale si è concluso dopo una pur pregevole cavalcata, i biancorossi possono concentrarsi sul campionato di Serie B che sabato alle 14 li vedrà protagonisti sul campo del Frosinone allenato dall'ex Fabio Grosso.

Parma-Bari: la cronaca

Spazio alle seconde linee tra i biancorossi con Frattali tra i pali, Dorval a destra, prima da titolare per Zuzek, schierato accanto a Vicari, Ricci completa il reparto. A centrocampo Mallamo e D'Errico con Maita play. Botta si muove alle spalle del duo Salcedo-Scheidler. Prima occasione del match per il Parma al 6': Ansaldi cerca Charpentier, il pallone però finisce a Benedyczak che serve Bonny, il tiro del franco-ivoriano però termina fuori bersaglio. Al 22' ci prova Sohm dalla media distanza, il tiro però termina alto sopra la traversa. Un minuto più tardi Coulibaly non inquadra la porta di testa sul traversone da sinistra di Ansaldi. Premono i padroni di casa alla ricerca del pari: Ansaldi offre un altro pallone a Benedyczak appostato a centro area, il polacco però conclude alto. L'offensiva ducale prosegue: al 26' Del Prato, favorito dal blocco di Coulibaly su Ricci, mette in mezzo per Bonny che conclude ma non inquadra lo specchio della porta. La pressione offensiva dei gialloblù trova sfogo al 29' con Benedyczak, bravo a prendere il tempo a Mallamo sull'assist di Sohm con un colpo di testa imparabile per Frattali. Timide proteste biancorosse per un presunto fallo su Dorval a inizio azione, nessuna irregolarità ravvisata dal direttore di gara Serra. La reazione del Bari è affidata a un colpo di testa di Scheidler al 32' sul suggerimento di Salcedo, il tiro del francese però viene neutralizzato senza troppi affanni da Corvi. La prima frazione si chiude senza recupero con il Parma avanti di una rete.

Triplo cambio per Pecchia dopo i primi 45': dentro Vazquez, Oosterwolde e Sits per Charpentier, Ansaldi e Bonny. Nessuna sostituzione per Mignani. Nella ripresa il primo squillo è del Bari con un tiro di Mallamo dai 25 metri parato in due tempi da Corvi. Prova a replicare il Parma dall'altra parte sull'asse Benedyczak-Sits, con il lettone non trova l'impatto col pallone sul buon suggerimento del compagno. Premono gli emiliani, trascinati dalle giocate di Vazquez che va al tiro al 58' trovando la parata di Frattali. Doppio cambio per il Bari al 60': Cheddira prende il posto di Scheidler, Benedetti rileva Maita. Nel Parma Hainaut per Coulibaly. Ancora pericoloso il Parma: Vazquez per Sits, colpo di tacco del 2004, para Frattali. Grande occasione per Salcedo al 63': lanciato a rete perde il tempo per concludere e si fa chiudere lo specchio da Corvi. Altra doppia sostituzione per i biancorossi: dentro Cangiano e Ceter per D'Errico e Salcedo. Il colombiano prova subito a mettersi in mostra con un destro dall'interno dell'area, Corvi si rifugia in corner. Al 70' il giovane portiere del Parma compie un altro intervento determinante sul tiro a spiovere dalla distanza di Vicari alzando la traiettoria in angolo. Per l'ultimo quarto d'ora di gioco Mignani rispolvera Galano al posto di Botta, Pecchia cambia Benedyczak con Estevez. Traversone pericoloso di Ricci, Balogh sfiora quanto basta per toglierla dalla testa di Ceter, la palla poi arriva a Galano contrastato al momento del tiro. Finale di gara con i biancorossi in avanti e il Parma che prova a far male in ripartenza. Durante il recupero di 4' tentativo fuori bersaglio di Galano.

Parma-Bari 1-0: il tabellino

PARMA (4-2-3-1): Corvi; Del Prato, Circati, Balogh, Ansaldi (46' Oosterwolde); Juric, Sohm; Coulibaly, Bonny (46' Vazquez), Benedyczak; Charpentier (46' Sits). A disp.: Maliszewski, Borriello, Osorio, Estevez, Tutino, Hainaut, Valenti, Inglese, Zagaritis, Buayi. All. Pecchia

BARI (4-3-1-2): Frattali; Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci; Mallamo, Maita (61' Benedetti), D'Errico (66' Cangiano); Botta (75' Galano); Scheidler (61' Cheddira), Salcedo (66' Ceter). A disp.: Caprile, Polverino, Bosisio, Gigliotti,, Terranova, Mazzotta, Bellomo. All. Mignani

Arbitro: Serra di Torino

Assistenti: Liberti – Yoshikawa

IV: Meraviglia

VAR: Fourneau

AVAR: Longo S.

Marcatori: 29' Benedyczak (P)

Note - ammoniti Botta (B), Vicari (B). Recupero - ' pt, 4' st.

Spettatori: 4.690 spettatori (910 ospiti)