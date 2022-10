Coppa Italia | Parma-Bari, le pagelle: bene Zuzek, Scheidler stecca. Botta a sprazzi

Squadra in casa

Squadra in casa Parma

Il Bari delle seconde linee è stato battuto di misura sul campo del Parma venendo eliminato dalla Coppa Italia ai sedicesimi di finale.

Sfumato l'obiettivo ottavi, Mignani può guardare il bicchiere mezzo pieno, partendo dalle prestazioni di alcune delle riserve scese in campo e dalla ripresa disputata dai suoi, nettamente migliore rispetto al primo tempo. Poche ma significative indicazioni positive, che potranno servire ad archiviare le due sconfitte di fila tra campionato e coppa e a preparare la delicata trasferta di Frosinone.

I migliori Today

Zuzek 6: Prima da titolare per lo sloveno, autore di una gara attenta e senza clamorose sbavature.

Vicari 6: Contribuisce in maniera spesso determinante a limitare il passivo. Va vicino al gol ma trova un super Corvi a dirgli di no.

Botta 6: Si accende a sprazzi, nel primo tempo è uno di quelli che ci crede di più, spesso però le sue intuizioni non vengono recepite dai compagni. Al netto di alcune cose buone è abbastanza evidente l'assenza di ritmo partita.

Ceter 6: In campo per poco meno di una mezzora, dà peso all'attacco e va vicino al gol trovando una gran parata di Corvi. Meglio rispetto ad altri ingressi.

Galano 6: Soltanto 15 minuti a disposizione per mettersi in mostra dopo essere finito nel dimenticatoio in campionato. Ingresso positivo, senza cose determinanti ma con il giusto spirito.

I peggiori Today

Dorval 5,5: Il Parma spadroneggia soprattutto sulla sua corsia. L'intesa con Mallamo non è delle migliori. Lamenta un fallo ai suoi danni nell'azione che porta al vantaggio ducale.

D'Errico 5,5: Occasione da titolare che poteva essere sfruttata meglio in termini di incisività.

Salcedo 5,5: Finora subentrando aveva fatto vedere buonissime cose, alla prima da titolare, offre pochi spunti ad eccezione di un bel pallone per Scheidler.

Scheidler 5: Nel primo tempo ha l'occasione di pareggiare ma al contrario di Benedyczak non riesce a piazzare il pallone di testa. Per il resto, non si vede quasi mai.

Parma-Bari 1-0: pagelle e tabellino

PARMA (4-2-3-1): Corvi 8; Del Prato 6, Balogh 6,5, Circati 6, Ansaldi 6,5 (46' Oosterwolde 6); Sohm 6,5, Juric 6; Coulibaly 6,5 (62' Hainaut 6), Bonny 6 (46' Vazquez 6,5), Benedyczak 7 (76' Estevez 6); Charpentier 6 (46' Sits 6). A disp.: Maliszewski, Borriello, Osorio, Estevez, Tutino, Valenti, Inglese, Zagaritis, Buayi. All.: Pecchia 6,5.

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Dorval 5,5, Zuzek 6, Vicari 6, Ricci 6; Mallamo 6, Maita 6 (61' Benedetti 5,5), D'Errico 5,5 (67' Cangiano 5); Botta 6 (76' Galano 6); Salcedo 5,5 (67' Ceter 6), Scheidler 5 (61' Cheddira 6). A disp.: Caprile, Polverino, Gigliotti, Terranova, Mazzotta, Bosisio, Bellomo. All. Mignani 6.

Arbitro: Serra di Torino

Assistenti: Liberti – Yoshikawa

IV: Meraviglia

VAR: Fourneau

AVAR: Longo S.

Marcatori: 29' Benedyczak (P)

Note - ammoniti Botta (B), Vicari (B). Recupero - ' pt, 4' st.

Spettatori: 4.690 spettatori (910 ospiti)