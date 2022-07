Serie B: Parma-Bari è l'anticipo che aprirà il campionato

Il Bari ha conosciuto l'avversario della prima giornata lo scorso 15 luglio, giorno in cui la Lega B ha sorteggiato il calendario del campionato cadetto. Il battesimo dei biancorossi sarà al Tardini contro il Parma, e ora che la Lega ha comunicato date e orari delle prime tre giornate, si è appreso che saranno proprio ducali e galletti ad inaugurare ufficialmente la nuova stagione Serie BKT '22-'23 venerdì 12 agosto alle ore 20:45.

Nel secondo turno la squadra di Mignani giocherà di nuovo in anticipo, questa volta al San Nicola contro il Palermo (venerdì 19 agosto ore 20:45). La prima sfida domenicale per i biancorossi è in programma il 21 agosto, alle ore 20:45, sul terreno del 'Curi' di Perugia.

1a Giornata

PARMA-BARI

Venerdì 12.08.22, ore 20:45

2a Giornata

BARI-PALERMO

Venerdì 19.08.22, ore 20:45