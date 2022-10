Coppa Italia | Parma-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Bari torna subito in campo a distanza di tre giorni dalla prima sconfitta stagionale contro l'Ascoli: oggi pomeriggio alle 18:00, i Galletti saranno di scena al Tardini contro il Parma per il match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia che mette in palio l'accesso agli ottavi contro l'Inter.

Grande curiosità per vedere come reagiranno gli uomini di Mignani, che fino a sabato scorso erano stati protagonisti di un'esaltante cavalcata che li aveva portati fino in vetta alla classifica del campionato cadetto.

Gialloblù e biancorossi si sono già affrontati nella prima giornata del campionato di Serie B, sempre al Tardini, in un match finito 2-2. Rispetto a metà agosto, però, entrambe le squadre hanno una condizione e un'identità decisamente più delineate.

L'esito della sfida è difficile da prevedere, poiché entrambe le formazioni dovrebbero presentarsi con parecchie seconde linee, ragion per cui a fare la differenza in ottica passaggio del turno potrebbero essere in particolar modo le motivazioni. La partita, a eliminazione diretta, in caso di parità prevede supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Parma-Bari: i precedenti di Coppa Italia

Oltre alle numerose sfide tra Serie A e Serie B, tra Parma e Bari esistono anche 6 precedenti in Coppa Italia. Il bilancio è a favore degli emiliani che vantano 4 successi, contro una vittoria biancorossa e un pari. L'ultimo precedente in ordine cronologico nella competizione sorride ai pugliesi, che il 6 agosto 2017 nel primo turno della coppa nazionale, vinsero 2-1 al San Nicola con una doppietta di Galano, dopo l'iniziale vantaggio su rigore firmato da Calaiò.

Come arriva il Parma

Pecchia deve fare i conti con diversi indisponibili, alcuni dei quali sono nomi importanti: per la sfida coi biancorossi out Cobbaut, Romagnoli, Mihaila, Man, Buffon e Bernabé. Il tecnico ducale dovrebbe far riposare alcuni titolari: in porta ci sarà Corvi, mentre la difesa dovrebbe essere composta da Del Prato, Balogh, Circati e Zagaritis. A centrocampo potrebbe agire il duo composto da Buayi-Kiala e Sohm, mentre a muoversi alle spalle dell'unica punta Charpentier, dovrebbero essere Coulibaly, Hainaut e Benedyczak.

Come arriva il Bari

Al Tardini Mignani dovrà fare a meno di capitan Di Cesare, squalificato, e Maiello infortunato. Non convocati a scopo precauzionale Antenucci, Folorunsho e Pucino. Tornano tra i convocati Bosisio, Galano e Gigliotti. In virtù di assenze e rotazioni, si vedrà un undici abbastanza diverso da quello visto finora in campionato: tra i pali tornerà Frattali, mentre in difesa ci sarà spazio per Dorval, Zuzek, Terranova e Mazzotta. Maita dovrebbe agire da vertice basso di centrocampo affiancato da Mallamo e Benedetti. Sulla trequarti spazio a Botta alle spalle di Salcedo e Scheidler. Panchina per il capocannoniere del torneo ed ex della sfida, Cheddira.

Parma-Bari: probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Corvi; Del Prato, Balogh, Circati, Zagaritis; Buayi-Kiala, Sohm; Coulibaly, Hainaut, Benedyczak; Charpentier. All. Pecchia

BARI (4-3-1-2): Frattali; Dorval, Zuzek, Terranova, Mazzotta; Mallamo, Maita, Benedetti; Botta; Salcedo, Scheidler. All. Mignani

Arbitro: Serra di Torino

Assistenti: Liberti – Yoshikawa

IV: Meraviglia

VAR: Fourneau

AVAR: Longo S.

Parma-Bari: dove vederla in tv e streaming

La gara dei sedicesimi di Coppa Italia Parma-Bari verrà trasmetta in diretta televisiva in chiaro su Italia 1. Sarà possibile seguire l'incontro anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.