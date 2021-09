Partenza falsa per il Bitonto: il Rotonda reagisce nella ripresa e fa 2-2

Parte soltato con un pareggio l'avventura del Bitonto nel campionato di Serie D, girone H: allo stadio Città degli Ulivi i neroverdi si fanno rimontare dal Rotonda dopo essere stati in vantaggio per 2-0. I padroni di casa iniziano col piglio giusto la partita aprendo le danze con lo spunto di Manzo al 26', per poi raddoppiare al 40' grazie alla punizione insaccata da Lattanzio. La formazione guidata da Alfonso Pepe però non demorde e al 51' accorcia le distanze col rigore procurato da Ferreira e segnato da Actis Goretta. Segue qualche minuto dopo la rete del definitivo 2-2, ad opera di Ferreira (59').