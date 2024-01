Verso Palermo-Bari, Marino: "Mi aspetto una reazione d'orgoglio"

Pasquale Marino è intervenuto in conferenza stampa in vista della trasferta di Palermo in cui il Bari sarà impegnato venerdì sera per la 23ª giornata di Serie B.

Se il Bari dovesse essere quello visto nell'ultima uscita, coincisa con una brutta sconfitta al San Nicola con la Reggiana, per sperare in una vittoria al Barbera servirebbe un'impresa: "Abbiamo lavorato bene cercando di cancellare del tutto la sconfitta con la Reggiana - ha esordito il mister dei biancorossi -. Nell'ultimo periodo non avevamo sbagliato tanto come in quella partita che è l'unica da mettere veramente da parte. Non abbiamo fatto nulla di quello che avevamo fatto vedere nell'ultimo periodo. Mi aspetto una reazione emotiva, d'orgoglio. Dobbiamo riscattare una prestazione veramente negativa. Altre volte non abbiamo vinto ma la prestazione era stata diversa. Non credo serva un'impresa perché abbiamo i giocatori che possono reagire, li ho visti allenarsi con voglia di cancellare questa prestazione".

Domani, 1° febbraio alle 20:30, si chiuderà la finestra di calciomercato e il Bari deve ancora puntellare la rosa: "Dobbiamo completare le coppie. Manca un terzino sinistro ma al di là di questo dobbiamo pensare al Palermo. Non possiamo pensare a cose importanti in entrata negli ultimi giorni. Non mi aspetto nulla, a meno che non ci siano occasioni importanti. Trovare giocatori pronti che possano fare al caso nostro non è semplice".

Contro la Reggiana si è avuta l'impressione che la squadra abbia corso male: "Non eravamo coordinati nei movimenti. I dati GPS dicono che abbiamo corso di più, ma arrivavamo tardi nel pressing, non ci abbiamo messo l'attenzione giusta. Nel primo tempo abbiamo sbagliato e dopo siamo andati costantemente a vuoto".

Sebbene sia trascorsa più di metà stagione, il Bari pare non avere ancora una sua precisa identità: "Se guardiamo tutte le partite di campionato, poche squadre sono in grado di dominare l'avversario per tutta la partita. Il crollo di Ascoli? Loro stanno andando bene, avevano rischiato di vincere col Parma, hanno avuto una grande reazione con noi e poi hanno vinto a Como. Nell'ultimo periodo ho visto le giocate che vorrei, ma solo a sprazzi. Abbiamo avuto ansia di portare a casa il risultato. Non si può pensare di mettere sempre sotto l'avversario. Tolta la Reggiana, non abbiamo fatto così male. I nuovi devono entrare in condizione, se stanno bene i singoli va meglio anche la squadra".

Per Marino è ancora difficile dare una spiegazione al black out dello scorso sabato: "Non ho avuto percezione del calo perché i ragazzi si stavano allenando bene, con voglia di fare, lottare ogni pallone. Non credevo potesse esserci una prestazione col un rendimento del genere".

Al Bari viene contestata una certa sterilità offensiva: "Pecchiamo negli ultimi metri, anche se nell'ultimo periodo c'era stato qualche miglioramento. Prima della Reggiana avevamo fatto 5 gol in 2 partite".

Come si motivano i calciatori che non stanno trovando spazio: "Quando uno ha 25 giocatori deve sacrificarne qualcuno, sono professionisti. Il calcio è fatto di opportunità, quando uno viene chiamato deve sfruttarla. L'allenatore memorizza ciò che vede, alla prima opportunità può scalare le gerarchie. È successo con Benali, Edjouma. L'allenatore mette in campo chi sta meglio fisicamente, io li vedo tutti i giorni, quindi ho un'idea".

Sul Palermo: "Hanno un organico importantissimo per la categoria ed è ben allenato, ha una buona organizzazione di gioco, già in estate avevano fatto acquisti importanti. Una partita del genere deve dare stimoli a chiunque".

Chi per sostituire Benali: "Ci sono più opzioni, Acampora, Lulic, Bellomo... Si sono tutti allenati bene. Qualcuno giocherà dall'inizio, qualcun altro subentrerà".

Come ultima domanda a Marino è stato chiesto se si senta in discussione: "Tutta la settimana ho pensato solo a preparare al meglio la gara di Palermo. Io, come ho già detto dopo il momento difficile a Lecco, ho un confronto costante col direttore e con la proprietà. Penso a fare il mio lavoro e a cercare di farlo bene".