Picerno-Bari 0-1: Simeri entra nella ripresa e decide la sfida coi lucani

Il Bari passa 0-1 in casa del Picerno e infila la seconda vittoria consecutiva in campionato. La rete decisiva porta la firma di Simone Simeri, subentrato a metà ripresa e immediatamente determinante con un colpo di testa sul perfetto assist di Mallamo, subentrato anche lui da pochi minuti.

Grande merito a Mignani, bravo ad indovinare i cambi in una partita che i galletti avevano dominato ma che non erano riusciti a chiudere, rischiando anche qualcosa nel finale di primo tempo. La ripresa, invece, ha messo in evidenza la superiorità tecnica dei biancorossi, che prima di sbloccare il risultato hanno colpito ben due pali, con Marras e Botta.

Poi il guizzo vincente del bomber napoletano che ha regalato al Bari i 3 punti, consentendo alla squadra di salire a quota 7 in classifica, a pari merito col Taranto, e alle spalle del Monopoli, unica squadra a punteggio pieno dopo le prime tre giornate. Nella partita del prossimo turno, prevista per domenica 19 settembre, i biancorossi saranno impegnati in trasferta sul campo del Catania, reduce dalla sconfitta con la Paganese e fermo a quota 3.

Picerno-Bari, la cronaca

La prima conclusione dell'incontro arriva dopo un quarto d'ora di gioco di grande equilibrio, ci prova Belli con un destro deviato in corner da Albertazzi. La pressione offensiva dei biancorossi cresce col passare dei minuti e al 24' Cheddira sciupa una potenziale occasione cercando di servire Marras quando avrebbe potuto anche battere a rete. Insidioso anche D'Errico al 26', vicino al bersaglio con una conclusione dalla media distanza che finisce fuori di poco. Primo cambio forzato per il Bari, costretto a rinunciare a Mazzotta dopo metà del primo tempo a causa di un problema fisico: dentro il debuttante in biancorosso Ricci. Al 41' ci prova anche Marras su invito di Botta ma Albertazzi si rifugia ancora in angolo. Nel finale di tempo grande occasione per i padroni di casa: Vanacore servito in profondità sul fianco destro, entra in area, sterza e calcia ma fortunatamente per Frattali non inquadra lo specchio, battendo alto da ottima posizione.

La ripresa ha inizio senza cambi per entrambe le squadre. Al 51' tentativo di Botta dal limite col pallone che termina sul fondo senza impensierire Albertazzi. Nettamente più pericoloso il tiro di Marras al 57': servito da Cheddira, l'attaccante biancorosso colpisce il palo in girata, il pallone poi termina fuori. Altro legno biancorosso appena tre minuti dopo, questa volta è protagonista Botta, che si libera elegantemente in palleggio e calcia col sinistro ma la sfera finisce contro il montante. L'offensiva dei pugliesi non si placa: al 61' uno scatenato Botta si divora il gol del vantaggio concludendo centrale su Albertazzi. Pochi minuti più tardi Mignani opera un doppio cambio sostituendo l'argentino con Simeri e D'Errico con l'esordiente Mallamo. E non poteva esserci cambio più azzeccato, visto che i due nuovi entrati confezionano la rete del vantaggio per i galletti: crossi di Mallamo dalla sinistra e incornata vincente di Simeri, che torna a far gol al Viviani. La formazione di casa prova ad agguantare il pari: pallone scodellato nell'area barese da calcio piazzato, Frattali esce in maniera rivedibile, non ne approfitta Allegretto. Ultimi scampoli di partita per Pucino e Celiento, dentro al posto di Belli e Cheddira per blindare il vantaggio.

Picerno-Bari 0-1: il tabellino

AZ PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi; Vanacore, Allegretto, Ferrani, Guerra; Dettori, Pitarresi; Vivacqua (72' D'Angelo), Carrà (59' De Cristofaro), Esposito (81' Coratella), Terranova P. A disp.: Viscovo, Alcides Dias, Gerardi, Garcia Rodriguez, Stasi, De Franco, De Ciancio, Viviani, Setola. All. Palo.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli (90' Pucino), Di Cesare, Terranova E., Mazzotta (26' Ricci); Maita, Bianco, D'Errico (66' Mallamo); Botta (66' Simeri); Marras, Cheddira (90' Celiento). A disp.: Polverino, Plitko, Gigliotti, Lollo, Di Gennaro, Scavone, Paponi. All. Mignani

Arbitro: Kumara di Verona

Assistenti: Bocca - Pellino

IV: Rispoli

Marcatori: 67' Simeri (B)

Note - ammoniti Bianco (B). Recupero: 2' p.t., 4' s.t.