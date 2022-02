Monopoli, Colombo: "Contro il Picerno non sarà semplice, affronteremo l'avversario con umiltà"

Serie C Girone C

Impegno in trasferta per il Monopoli secondo in classifica: allo stadio Curcio, domenica 6 febbraio, i biancoverdi affronteranno il Picerno. Sono arrivati a sei i risultati utili di fila ottenunti nelle ultime uscite, un ruolino di marcia che si intende proseguire per continuare a sognare. A presentare la partita alla vigilia è stato il tecnico Alberto Colombo.

Sulla partita: "Ogni partita è un esame complicato, come si dice sempre non ci sono gare semplici. Sarà una partita ostica, sia per l'avversario sia per il fatto che è la terza partita nel giro di una settimana dove la stanchezza potrebbe influire. Dobbiamo stare sul pezzo, non troveremo una squadra arrendevole, il Picerno viene da una sconfitta e vorrà riprendere il cammino dopo la sconfitta contro il Catanzaro. Dobbiamo cercare di superare la prova col massimo dei voti".

Sulle condizioni della squadra: "Ragiono partita per partita, sono tutti a disposizione anche se ci sarà qualche acciaccato da valutare all'ultimo minuto. Possibile turnover per qualche giocatore affaticato. Mercadante è completamente ristabilito, ha smaltito i guai fisici di cui soffriva e valuterò se schierarlo o meno".

Sul rendimento del gruppo: "Contro la Turris abbiamo raccolto una vittoria importantissima, assieme a due pareggi altrettanto importanti contro Avellino e Virtus Francavilla. Abbiamo dato il 100% di noi stessi, sarebbe un errore madornale quello di rilassarci, abbiamo rispetto del Picerno. Affronteremo l'avversario con umiltà".